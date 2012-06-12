Шоковані та спустошені: як у світі реагують на авіатрощу в Індії
Страшна катастрофа забрала життя понад сотні людей. Є дані, що могли загинути всі 242 особи. Світові лідери реагують на трагедію.
24 Канал зібрав деталі.
Дивіться також Моторошна авіакатастрофа в Індії з понад 240 людьми на борту: все, що відомо про трагедію
Що пишуть у світі про авіакатастрофу в Індії
Марк Карні теж назвав себе спустошеним. На борту літака був один канадець. Карні заявив, що індійці з ним у тісному контакті та інформують про все. Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро написав: "З глибоким сумом я дізнався про трагічну авіаційну аварію в Індії, в якій постраждали 7 громадян португальської національності". "Засмучений катастрофою рейсу Air India в Ахмедабаді, штат Гуджарат. Висловлюємо співчуття з приводу втрати дорогоцінних життів у цьому трагічній події. Ми співчуваємо родинам жертв у цю годину скорботи", – написав він. Моєму другові Нарендрі Моді та народу Індії – я з сумом дізнався про трагічну катастрофу Air India, яка забрала життя 242 чоловіків, жінок та дітей. Мої думки та молитви з родинами загиблих. Наші серця та думки близькі до родин тих, хто постраждав від цієї трагедії, – МЗС Італії. "Ми з Акшатою глибоко шоковані та засмучені новиною про трагедію Air India. Між нашими двома народами існує унікальний зв'язок, і наші думки та молитви з британськими та індійськими родинами, які сьогодні втратили близьких". Він і королева "відчайдушно шоковані". Наші особливі молитви та найглибші співчуття з родинами та друзями всіх, хто постраждав від цього жахливого трагічного інциденту в багатьох країнах. Я хотів би віддати особливу шану героїчним зусиллям служб екстреної допомоги та всіх, хто надає допомогу та підтримку у цей найболючіший та найтравматичніший час. "Ми з хвилюванням дізнаємося про трагічну авіакатастрофу, яка сталася в Ахмедабаді. У ці години болю я висловлюю наші співчуття близьким жертв, а також прем'єр-міністру Нарендрі Моді", – Еммануель Макрон. "Ми поділяємо ваш біль. Шановний пане Моді, Європа солідарна з вами та народом Індії в цей момент скорботи", – Урсула фон дер Ляєн. Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найщиріші співчуття прем'єр-міністру Нарендрі Моді та всьому народу Індії в цей трагічний день. Наші думки з усіма рідними й близькими постраждалих в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми поділяємо ваше глибоке потрясіння й скорботу в цей трагічний день. Ми всі молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів, і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим,
Глава МЗС Пакистану теж прокоментував трагедію
Нетаньягу висловив солідарність з Індією
Колишній прем'єр Ріші Сунак теж відгукнувся
Король Великої Британії Чарльз III написав листа
Хоча українців на борту не було, Володимир Зеленський усе ж висловився
– написав він.
Марк Карні теж назвав себе спустошеним. На борту літака був один канадець.
Карні заявив, що індійці з ним у тісному контакті та інформують про все.
Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегро написав: "З глибоким сумом я дізнався про трагічну авіаційну аварію в Індії, в якій постраждали 7 громадян португальської національності".
"Засмучений катастрофою рейсу Air India в Ахмедабаді, штат Гуджарат. Висловлюємо співчуття з приводу втрати дорогоцінних життів у цьому трагічній події. Ми співчуваємо родинам жертв у цю годину скорботи", – написав він.
Моєму другові Нарендрі Моді та народу Індії – я з сумом дізнався про трагічну катастрофу Air India, яка забрала життя 242 чоловіків, жінок та дітей. Мої думки та молитви з родинами загиблих.
Наші серця та думки близькі до родин тих, хто постраждав від цієї трагедії, – МЗС Італії.
"Ми з Акшатою глибоко шоковані та засмучені новиною про трагедію Air India. Між нашими двома народами існує унікальний зв'язок, і наші думки та молитви з британськими та індійськими родинами, які сьогодні втратили близьких".
Він і королева "відчайдушно шоковані".
Наші особливі молитви та найглибші співчуття з родинами та друзями всіх, хто постраждав від цього жахливого трагічного інциденту в багатьох країнах. Я хотів би віддати особливу шану героїчним зусиллям служб екстреної допомоги та всіх, хто надає допомогу та підтримку у цей найболючіший та найтравматичніший час.
"Ми з хвилюванням дізнаємося про трагічну авіакатастрофу, яка сталася в Ахмедабаді. У ці години болю я висловлюю наші співчуття близьким жертв, а також прем'єр-міністру Нарендрі Моді", – Еммануель Макрон.
"Ми поділяємо ваш біль. Шановний пане Моді, Європа солідарна з вами та народом Індії в цей момент скорботи", – Урсула фон дер Ляєн.
Жахлива новина про катастрофу пасажирського літака в Індії. Мої найщиріші співчуття прем'єр-міністру Нарендрі Моді та всьому народу Індії в цей трагічний день. Наші думки з усіма рідними й близькими постраждалих в Індії, Великій Британії, Португалії та Канаді. Ми поділяємо ваше глибоке потрясіння й скорботу в цей трагічний день. Ми всі молимося за те, щоб було врятовано якомога більше життів, і бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим,