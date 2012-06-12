Шоковані та спустошені: як у світі реагують на авіатрощу в Індії

Страшна катастрофа забрала життя понад сотні людей. Є дані, що могли загинути всі 242 особи. Світові лідери реагують на трагедію.

24 Канал зібрав деталі.

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