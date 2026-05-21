Авіаносна ударна група ВМС США увійшла до Карибського моря

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з USS Nimitz увійшла до акваторії Карибського басейну. В американському флоті наголосили, що такий крок демонструє готовність США швидко реагувати на загрози та підтримувати стабільність у різних регіонах світу.

Про це повідомляє Південне командування США.

Що відомо про прибуття авіаносців до Карибського басейну?

США оголосило про прибуття авіаносної ударної групи USS Nimitz до Карибського басейну. Американські військові назвали це демонстрацією стратегічної присутності, бойової готовності та здатності діяти у будь-якій точці світу.

До складу ударної групи увійшли:

атомний авіаносець USS Nimitz (CVN-68);

палубне авіакрило Carrier Air Wing 17;

ракетний есмінець USS Gridley (DDG-101);

корабель забезпечення USNS Patuxent (T-AO-201).

У ВМС США наголосили, що ударна група є символом "неперевершеної дальності, смертоносності та стратегічної переваги". Офіційно конкретні цілі розгортання у Карибському басейні наразі не уточнюються.

Що таке атомний USS Nimitz?

USS Nimitz – один із найвідоміших американських атомних авіаносців і головний корабель однойменного класу. Його ввели до складу флоту ще у 1975 році, однак він досі залишається ключовим елементом глобальної військової присутності США.

Авіаносець здатний нести десятки бойових літаків і гелікоптерів, забезпечуючи проведення:

повітряних ударів;

операцій протиповітряної оборони;

морського патрулювання;

підтримки десантних операцій;

розвідки та контролю повітряного простору.

На борту USS Nimitz можуть базуватися винищувачі F/A-18 Super Hornet, літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler, літаки дальнього радіолокаційного виявлення E-2 Hawkeye та інші повітряні платформи.

Які завдання виконує авіаносна група?

Авіаносні ударні групи США вважаються одним із головних інструментів проєкції сили Вашингтона у світі. Вони дозволяють Сполученим Штатам оперативно реагувати на кризи без необхідності розгортання великих сухопутних сил.

Зазвичай такі групи виконують стримування потенційних противників, забезпечення безпеки морських шляхів, підтримку союзників, участь у військових операціях, демонстрацію присутності у стратегічно важливих регіонах.

У ВМС США заявили, що USS Nimitz уже довів свою ефективність у різних частинах світу – від Тайванської протоки до Перської затоки.

Тим часом регіон залишається важливим для Америки як із військового, так і з геополітичного погляду. Через Карибське море проходять серйозні морські маршрути, а самі Кариби традиційно перебувають у сфері стратегічних інтересів Вашингтона.