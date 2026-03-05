Азербайджан підтвердив, що Іран атакував дронами: зберігають право на відповідь

Азербайджан вранці у четвер, 5 березня, підтвердив інформацію про атаку з боку Ірану. Ціллю була цивільна інфраструктура, один із безпілотників упав на будівлю аеропорту, інший дрон виявили біля будівлі школи.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Азербайджану. Внаслідок інциденту постраждали люди.

Дивіться також Іранські дрони атакували Азербайджан: під ударом – аеропорт, є постраждалі

Що заявило МЗС Азербайджану?

За даними зовнішньодипломатичного відомства країни, один іранський безпілотник упав на будівлю терміналу аеропорту Нахічевані, водночас інша повітряна ціль приземлилася поряд із будинком школи в селі Шекерабад.

Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ірану, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох мирних жителів. Цей напад є порушенням норм і принципів міжнародного права та сприяє посиленню напруженості в регіоні,

– ідеться у повідомленні.

Згідно із заявою, країна вимагає від Ірану надати чітке пояснення стосовно цього інциденту "у найкоротші терміни", а також провести відповідне розслідування та вжити заходів, щоб запобігти таким ситуаціям у майбутньому.

Там наголосили, що азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь. МЗС країни також викликало посла Ірану Моджтабу Демірчілу для вручення ноти протесту через подібну атаку.