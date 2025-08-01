Експрезидент США Джо Байден, вважає, що Америка входить у "темні часи" через дії Трампа. Він вважає, що це лише початок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що Байден сказав про нинішню політику США?

Експрезидент США Джо Байден у публічному виступі на конференції адвокатів у Чикаго застеріг, що США входять у "темні часи" через політику й підходи Дональда Трампа – хоча і не згадав його ім'я.

Судді мають значення. Суди мають значення. Закон має значення, і Конституція має значення. Я багато думаю про американців, які починають розуміти, що під тиском, під яким ми є з цим хлопцем, який зараз – наш президент… Готуйтесь, панове, це лише початок,

– наголосив він.

46 президент США заявив, що пишається тим, що призначив суддів, які намагаються діяти максимально незалежно, справедливо, неупереджено, дотримуватися верховенства права.

"Хотілось би, щоб я міг сказати те саме про виконавчу владу (тобто Трампа – 24 Канал) – яка, схоже, робить усе можливе для демонтажу Конституції… Це темні часи", – наголосив Байден, додавши, що майбутнє США під загрозою.

До речі, у травні 2025 року Джо Байден опосередковано назвав Трампа "дурнем". Тоді він сказав, що таким вважає кожного, хто думає, що Путін зупиниться, якщо йому віддати українські території у рамках угоди.