"Ми присягали Конституції, а не Трампу": що генерали армії США думають про накази Гегсета

Серед американських військових і ветеранів зростає занепокоєння діями чинної адміністрації. Зокрема, йдеться про підтримку України, відносини з союзниками та політичний тиск на армію.

Відставний генерал армії США та колишній командувач американських сил у Європі Бен Годжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів про настрої серед американських військових і ветеранів.

Що генерали американської армії думають про накази вищого військового керівництва?

За словами Годжеса, значна частина колишніх і чинних військових у США стурбована політикою щодо України та станом відносин із союзниками. Він наголосив, що критика партнерів є нормальною практикою, однак руйнування довіри між країнами може завдати шкоди самій Америці, оскільки США значною мірою залежать від підтримки європейських партнерів, зокрема у сфері розвідданих.

Годжес також зазначив, що близько половини розвідувальної інформації США надходить саме від союзників, а не від власних супутникових систем, тому збереження цих відносин є критично важливим.

Окремо він звернув увагу на занепокоєння серед військових через можливий політичний тиск і вимоги виконувати сумнівні або потенційно незаконні рішення. Серед прикладів він згадав дискусійні ідеї щодо застосування сили в окремих регіонах і операцій у відкритому морі.

На думку генерала, такі підходи можуть суперечити військовому праву та принципам застосування сили, що викликає серйозне занепокоєння серед офіцерського складу у відставці. Він підкреслив, що американські військові присягають на вірність Конституції США, а не окремим політичним лідерам, і будь-які спроби змістити цей баланс у бік особистої лояльності є небезпечними для демократії.

Чому підтримка військових є важливою для Трампа?

Для Дональда Трампа підтримка американських військових є одним із ключових елементів політики, що поєднує внутрішню політичну підтримку, питання національної безпеки та економічні інтереси США. Військові, ветерани та їхні родини традиційно становлять важливу частину його електоральної бази, тому демонстрація підтримки армії підсилює образ "сильного лідера" в межах політики America First.

У сфері безпеки Трамп послідовно просуває концепцію "миру через силу", роблячи акцент на модернізації армії, розвитку ядерного потенціалу та стримуванні глобальних противників через військову перевагу США. Американська військова присутність при цьому розглядається як основа впливу союзників і глобального порядку.

До слова. Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про виведення близько 5 тисяч американських військових із Німеччини, що викликало занепокоєння серед союзників у НАТО. Речниця НАТО Еллісон Гарт зазначила, що цей крок підкреслює потребу для європейських країн активніше інвестувати у власну оборону та брати на себе більшу частку відповідальності за безпеку в регіоні.

Водночас важливу роль відіграє економічний аспект: оборонні витрати стимулюють внутрішнє виробництво, створюють робочі місця та підтримують оборонно-промисловий комплекс. При цьому Трамп часто критикує великі витрати на закордонну допомогу, наполягаючи на переорієнтації ресурсів на потреби армії США та внутрішньої безпеки.

Як змінюються відносини США із союзниками?

У 2026 році відносини США із союзниками поступово змінюються і стають більш прагматичними. Вашингтон менше покладається на традиційне партнерство і частіше ухвалює самостійні рішення, зосереджуючись насамперед на внутрішній безпеці та Індо-Тихоокеанському регіоні. Через це у відносинах із ЄС і НАТО зростає напруга та зменшується рівень довіри.

Європейські країни дедалі частіше змушені брати більше відповідальності за власну безпеку, а Велика Британія посилює свою роль у регіоні. У ЄС також активніше говорять про необхідність розвивати власні оборонні можливості, оскільки увага США зміщується в інший бік.

Трамп дедалі частіше дозволяє собі різкі висловлювання у бік європейських партнерів. Крім того, він продовжує акцентувати на слабкості ЄС та НАТО.