НАТО розглядає можливість упродовж створити на кордоні з Росією та Білоруссю безлюдну автоматизовану оборонну зону й суттєво наростити там запаси озброєння. Це може бути зроблено впродовж найближчих двох років.

Про це в інтерв’ю Welt am Sonntag заявив бригадний генерал Бундесверу Томас Ловін.

Що відомо про безлюдну зону НАТО на кордоні з Росією?

Ловін став першим представником Альянсу, який публічно розповів про нову оборонну концепцію Eastern Flank Deterrence Line (EFDL) – лінію стримування на східному фланзі НАТО. За даними видання, реалізацію проєкту планують завершити, за сприятливих умов, до кінця 2027 року.

За словами генерала, країни НАТО, що безпосередньо межують із Росією, отримають значно більші запаси озброєння та боєприпасів, ніж раніше. Йдеться, зокрема, про "склади зброї та боєприпасів для переозброєння систем оборони в автоматизованій зоні, а також для оснащення сил НАТО".

Ловін пояснив, що НАТО прагне вибудувати багаторівневу систему оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю і "використовувати для захисту не лише конвенційні війська, а й за допомогою перешкод та технологій створити роботизовану або автоматизовану зону".

Ключову роль у цій системі відіграватимуть розвідувальні сенсори та значною мірою автоматизована й роботизована зброя. Вони мають стримувати російські війська на першому етапі нападу, водночас мінімізуючи ризики для особового складу НАТО.

Як наголосив генерал, майбутня автоматизована зона на східному кордоні Альянсу буде переважно безлюдною.

Литва вже готується підривати мости на кордоні з Росією, але у 2026 році Росія навряд чи піде війною на Європу. Таку думку 24 Каналу озвучив голова організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук, зазначивши, що Росія вже почала випробовувати сили НАТО в Європі й буде продовжувати це робити.

