Пастка від Кремля: як вимоги Путіна щодо безпеки ледь не розколюють Європу, – Bloomberg

Вимога Росії обговорити архітектуру європейської безпеки під час мирних переговорів щодо війни в Україні спричинила суперечки серед лідерів Євросоюзу на саміті в Дубліні. Частина європейців застерігає від потрапляння у дипломатичні пастки Росії.

Як пише Bloomberg, Росія зробила обговорення системи безпеки континенту обов'язковою передумовою для поновлення мирних переговорів щодо України за посередництва США.

Ризик потрапити в дипломатичні пастки

Попри давню спільну позицію щодо неприпустимості диктату агресора, деякі лідери ЄС, включно з Урсулою фон дер Ляєн, непублічно закликають розпочати паралельні дискусії на тему архітектури безпеки.

Така ініціатива викликала спротив низки держав, які межують із Росією. Дипломати цих країн наголошують, що будь-яке обговорення вимог Москви є виключно на руку російському керівництву.

Дискусії щодо російських умов розгорнулися під час засідання лідерів ЄС у Дубліні 13 листопада. Джерела зазначають, що Москва традиційно намагається використати питання безпеки, аби поглибити розбіжності всередині континенту.

Якщо ми почнемо говорити про те, чого Росія вимагає щодо архітектури безпеки, ми фактично потрапимо в пастки, які вона розставляє,

– заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал також попередив колег про класичну тактику розхитування альянсів. На його переконання, саме такі методи російське керівництво застосовує щоразу, коли намагається заблокувати консолідовану відповідь європейських союзників.

Цілі Москви та переговори за посередництва США

Вимога перегляду архітектури безпеки з боку Кремля історично передбачає недопущення розширення НАТО.

Тож коли Росія згадує про зміни в європейській "архітектурі безпеки", це історично означає відмову від розширення військового альянсу НАТО, сказав дипломат. Для Європи це неприйнятно,

– йдеться в матеріалі.

Більшість союзників наполягає на тому, що спочатку має відбутися повне припинення вогню та підписання мирної угоди. Лише після завершення бойових дій можливий розгляд ширших домовленостей із питань безпеки в регіоні.

"Майбутнє європейської безпеки не може обговорюватися і вирішуватися без Європи", – наголосив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц застеріг президента США Дональда Трампа від "сюрпризів" під час переговорів із Володимиром Путіним у Китаї. Лідери країн ЄС остерігаються повторення сценарію саміту в Анкориджі та наголошують, що будь-які неузгоджені з партнерами кроки Вашингтона здатні послабити єдність союзників.