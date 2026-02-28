"Я поняття не мав, що коїться": Клінтон дав свідчення про Епштейна

Колишній президент США Білл Клінтон дав закриті свідчення в Конгресі щодо своїх контактів із фінансистом Джеффрі Епштейном. Він заявив, що "не бачив нічого, що викликало б занепокоєння", і заперечив будь-які неправомірні дії.

Експрезидент США Білл Клінтон вперше дав свідчення перед комітетом Палати представників щодо своїх контактів із Джеффрі Епштейном. Республіканці й демократи обмінялися звинуваченнями, а Дональд Трамп також опинився в центрі дискусії. Про це пише Reuters.

Що розповів Клінтон про зв'язок з Епштейном?

Колишній президент США Білл Клінтон у п'ятницю, 27 лютого, дав закриті свідчення перед Комітетом з нагляду Палати представників щодо своїх зв'язків із покійним фінансистом Джеффрі Епштейн. Це перший випадок, коли чинного або колишнього президента змусили свідчити перед Конгресом.

Клінтон заявив законодавцям, що не бачив жодних ознак сексуальної експлуатації неповнолітніх під час спілкування з Епштейном. За його словами, він не літав би приватним літаком фінансиста, якби знав про ймовірну торгівлю неповнолітніми, і повідомив би про це правоохоронців.

Зверніть увагу! Обидва – і Клінтон, і чинний президент Дональд Трамп – у різні роки підтримували соціальні контакти з Епштейном до його засудження у 2008 році за залучення неповнолітньої до проституції. Жодному з них правоохоронні органи не висували обвинувачень у кримінальних правопорушеннях, пов'язаних із фінансистом.

Клінтон наголосив, що "не бачив нічого і не зробив нічого протиправного". Він також заявив, що поява на слуханнях пов'язана з тим, що Епштейн нібито довго приховував свої злочини.

Голова комітету республіканець Джеймс Комер охарактеризував слухання як "коректні". Водночас демократи вимагали викликати до Конгресу і Трампа, однак Комер заявив, що цього не станеться.

Окремо Клінтон розкритикував рішення викликати його дружину – колишню держсекретарку Гілларі Клінтон. Вона напередодні заявила комітету, що не пам'ятає зустрічей з Епштейном і не має інформації про його злочини. За словами Комера, деякі її відповіді будуть перевірені на предмет можливого надання неправдивих свідчень.

Демократи стверджують, що розслідування втратить довіру, якщо не буде розглянута роль Трампа. Вони також звинувачують Міністерство юстиції у приховуванні матеріалів щодо жінки, яка звинувачувала Трампа у сексуальному насильстві.

У відомстві заявили, що вивчають матеріали та оприлюднять їх за необхідності, водночас застерігши про наявність непідтверджених тверджень.

Нагадаємо! Ім'я Трампа неодноразово фігурує в документах у справі Епштейна. Сам Трамп заявляє, що розірвав зв'язки з фінансистом до його засудження у 2008 році. У Білому домі він висловив співчуття Клінтону, зазначивши, що "не любить бачити, як його допитують", але додав, що проти нього самого розслідування були масштабнішими.

Подружжя Клінтонів погодилося дати свідчення поблизу свого будинку в Чаппакуа після того, як Палата представників пригрозила притягнути їх до відповідальності за неповагу до Конгресу у разі відмови співпрацювати. Демократи називають розслідування політично вмотивованим і спрямованим на захист Трампа від додаткової уваги.

Хто ще фігурує у "файлах Епштейна"?