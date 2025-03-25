У Білому домі заявили, що США і Росія домовилися про заборону бити по енергетичних об'єктах
- США і Росія домовилися про заборону атакувати енергооб'єкти.
- Механізм для реалізації цієї угоди розроблять.
Поступово стають відомі деталі переговорів Росії та США 24 березня. Ідеться про заборону атакувати енергооб'єкти.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Білого дому.
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Що відомо про енергетичне перемир'я
ЗМІ цитують повідомлення Білого дому так: "США й Україна продовжать працювати над досягненням міцного і тривалого миру, а також домовляться про заборону завдання ударів по енергетичних об'єктах".
Сполучені Штати і Росія домовилися розробити заходи для реалізації домовленості президентів Трампа і Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах Росії і України,
– сказано в пресрелізі Білого дому.
Таким чином, ідеться про розроблення механізму заборони ударів по об'єктах російської та української енергоінфраструктури.
Про що ще домовилися у Саудівській Аравії
Мовиться про безпеку судноплавства. Для цього планують виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.
"США сприятимуть відновленню доступу Росії до світового ринку для експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниженню вартості морського страхування, а також розширенню доступу до портів і платіжних систем для таких транзакцій", – сказано в іншому пункті документа.