Білорусь звинувачує Україну в пусках дронів, нарахували аж 116 за тиждень: як відповіли в ДПСУ

Сусідня країна продовжує нагнітати ситуацію – з Мінська пролунали заяви, мовляв, Україна порушує повітряний простір Білорусі. В ДПСУ відповіли на ці звинувачення.

У чому Білорусь звинувачує Україну сьогодні?

26 травня державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив про практично щоденні спроби перетину українськими БпЛА кордону Білорусі.

Цікаво, що цю заяву він зробив у Москві на засіданні Комітету секретарів рад безпеки ОДКБ.

Щодня наші засоби ППО фіксують регулярний перетин кордону Білорусі та України бойовими БпЛА та їх падіння на наші території. У деяких випадках це не випадкові атаки, а спроби уразити елементи прикордонної інфраструктури, прикриваючись нібито випадковими зальотами. Тільки за останній тиждень їх було 116,

– сказав він.

Що кажуть у ДПСУ про нібито пуски безпілотників з України на Білорусь?

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі 24 Каналу пояснив: це не що інше, як чергова спроба Білорусі звинуватити в чомусь Україну. Мінськ просто перекидає відповідальність на Україну.

При цьому режим Лукашенка вкотре зазначає про відсутність загроз для України з боку Білорусі. Це ми вже чули неодноразово, це ми проходили і добре пам'ятаємо. Ще пролунало багато якихось абсурдних слів про ситуацію в Україні і що щоденно Білорусь засобами ППО фіксує регулярний перетин кордону з нашої держави бойовими БпЛА. Тільки за останній тиждень нарахували 116,

– розповів речник.

Він поставив риторичне питання: скільки ж білорусам доводилося стримуватися, щоб мовчати про такі провокації українців.

"До того ж їхнє ППО, певно, може фіксувати лише українські засоби, бо те, що залітає в Україну з Білорусі, вони чомусь не бачать", – додав Демченко.

Контекст. Увечері 2 травня в Україну з боку Білорусі залетів невідомий об'єкт. Згодом у ДПСУ розповіли: це була повітряна куля. Вона мала ретранслятор для посилення сигналу повітряних цілей Росії під час масованої атаки по Україні.

Центр протидії дезінформації теж відреагував на заяви з Білорусі

Його керівник Андрій Коваленко написав, що Білорусь бреше про українські дрони в прикордонні і намагається провокувати. І не просто так.

Саме цього від Білорусі вимагає Росія. Варто нагадати, що саме Білорусь надала свою територію для російського вторгнення в 2022 році. Впевнений, що в Лукашенка чудово розуміють наслідки своїх дій в інтересах Росії в 2026 році. Це може бути вже зовсім інша історія,

– висловився він.

Кремль шукає нові способи тиску на Україну

Командир "Ахіллесу" Юрій Федоренко в ефірі 24 Каналу припустив, що Росія спробує втягнути Білорусь у новий етап війни. Тобто залучити і білоруських військових до бойових дій.

Можливий сценарій – спроба розтягнути українські сили через загрозу нового наступу з території Білорусі.