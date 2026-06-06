Не хочемо бути фаршем, – Лукашенко раптом пішов проти Путіна, але дивно звернувся до сусідів

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко неочікувано пішов проти Путіна. Але при цьому назвав Росію союзницею.

Про це він заявив, виступаючи у Гродно 6 червня, передає 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко?

Білоруський диктатор заявив, що не хоче відправляти білорусів на війну в Україну і пояснив чому.

Ми що маємо піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що хочемо м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо,

– сказав Лукашенко.

Але за кілька хвилин він, аби згладити ситуацію перед Путіним, додав, що Білорусь залишається союзником Росії.

Цікаво білоруський президент звернувся й до сусідніх країн, говорячи щось про їхній "захист".

"Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити", – видав Лукашенко.

Але кого і від кого він зібрався захищати, не зовсім зрозуміло – чи то сусідів від Росії, чи Білорусь від них.

До слова, 6 червня у ДПСУ заявили, що треба готуватися до найгіршого щодо Білорусі – звідти можливі провокації в напрямку Києва і не лише.

Водночас радник Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначав, що Білорусь сама по собі не є самостійним гравцем навіть на регіональному рівні. Вона цілком залежить від Росії та її моделі так званої союзної держави.