Геополітика Європа Не хочемо бути фаршем, – Лукашенко раптом пішов проти Путіна, але дивно звернувся до сусідів
6 червня, 20:54
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Не хочемо бути фаршем, – Лукашенко раптом пішов проти Путіна, але дивно звернувся до сусідів

Софія Рожик

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко неочікувано пішов проти Путіна. Але при цьому назвав Росію союзницею.

Про це він заявив, виступаючи у Гродно 6 червня, передає 24 Канал.

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Що сказав Лукашенко?

Білоруський диктатор заявив, що не хоче відправляти білорусів на війну в Україну і пояснив чому.

Ми що маємо піти за чужу волю воювати в Україну? Ми що хочемо м'ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо,
– сказав Лукашенко.

Але за кілька хвилин він, аби згладити ситуацію перед Путіним, додав, що Білорусь залишається союзником Росії.

Цікаво білоруський президент звернувся й до сусідніх країн, говорячи щось про їхній "захист".

"Я хочу, щоб поляки, литовці та українці мене почули. Ми не хочемо воювати з ними. Хоча ми завжди сповнені рішучості вас захистити", – видав Лукашенко.

Але кого і від кого він зібрався захищати, не зовсім зрозуміло – чи то сусідів від Росії, чи Білорусь від них.

До слова, 6 червня у ДПСУ заявили, що треба готуватися до найгіршого щодо Білорусі – звідти можливі провокації в напрямку Києва і не лише.

Водночас радник Офісу Президента Михайло Подоляк в етері 24 Каналу зазначав, що Білорусь сама по собі не є самостійним гравцем навіть на регіональному рівні. Вона цілком залежить від Росії та її моделі так званої союзної держави.

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