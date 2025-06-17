Китай відправляє до Ірану загадкові вантажні літаки: що могло бути на борту

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході Китай відправляє таємничі вантажні літаки до Ірану. Ці вантажі викликають занепокоєння через партнерство між країнами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

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Що насправді Китай відправляє до Ірану

Протягом трьох днів щонайменше три китайські вантажні літаки вирушили до Ірану.

За даними трекінгових сервісів, усі літаки рухались на захід вздовж північного Китаю, перетинали Казахстан, далі прямували через Узбекистан і Туркменістан – а потім зникали з радарів поблизу Ірану.

Попри те, що в документах кінцевим пунктом призначення значився Люксембург, літаки жодного разу не з'являлися в європейському повітряному просторі.

Існує занепокоєння щодо того, що могло бути відправлено з Китаю в напрямку Ірану, оскільки війна Тегерана з Ізраїлем триває,

– зазначили в The Telegraph.

Фахівці з авіації звернули увагу на те, що вантажні літаки Boeing 747 часто залучають для перевезення військової техніки та озброєння, а також використовують для виконання державних контрактів.

Ці вантажі не можуть не викликати великого інтересу, бо існує очікування, що Китай може допомогти Ірану,

– зазначив Андреа Гізеллі, викладач з Університету Ексетера.

Журналісти зазначили, що Китай та Іран є стратегічними партнерами, яких об'єднує спільна опозиція до глобального впливу США Також Іран є ключовим постачальником енергоресурсів для Китаю – країна надсилає до двох мільйонів барелів нафти щоденно.

За словами Тувії Герінга, експерта з китайсько-близькосхідних відносин з Ізраїльського інституту національної безпеки, хоча ймовірність відкритого постачання Пекіном оборонних матеріалів наразі залишається низькою, повністю виключати її не можна. Він підкреслив, що цю ситуацію слід уважно відстежувати.