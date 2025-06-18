Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що відомо про злам іранського телебачення

У виданні розповіли, що очевидці повідомляють злам хакерами іранського телебачення. Невідомі здійснили атаки на етери одразу кількох телеканалів, включно з державним IRIB.

В етері транслювалися заклики до іранців вийти на вулиці на протести проти режиму аятол.

В Ірані хакери зламали етер телебачення / Відео з акаунту Clash Report у соцмережі Х

Hackers reportedly breached Iranian TV, airing a call for people to take to the streets. pic.twitter.com/njp7SIv0Et — Clash Report (@clashreport) June 18, 2025

У відеоряді містилися кадри протестів в Ірані у 2022 році, широко відомих як Рух за свободу жіночого життя.

Чиновники кажуть, що атаку було здійснено за допомогою супутникових перешкод, припускаючи, що повідомлення з'явилося лише на екранах, які приймали канал через супутник.

Ізраїльський журналіст Аміхай Штайн заявив, що його країна не бере на себе відповідальність за злам іранського телебачення.

Водночас журналісти помітили, що на відео було використано символ лева, який перегукується із назвою ізраїльської операції проти Ірану – "Висхідний лев", але без назви на івриті. Це також нагадує символ влади Ірану, яка правила в країні до Ісламської революції.



На відео, яке пустили по іранському телебаченню хакери, помітили логотип Льва / Фото Clash Report

Цікаво, що, окрім телебачення, іранці також отримують на телефони підозрілі повідомлення нібито з офіційного вебсайту верховного лідера Алі Хаменеї. Місцева влада закликала громадян не переходити за посиланням у повідомленні, адже воно містить шкідливе програмне забезпечення, яке може витягнути дані з телефона.



Іранці також отримали підозрілі повідомлення нібито від Хаменеї / Фото Clash Report

До слова, Іран 18 червня майже повністю лишився без інтернету. Влада повідомила про тимчасові обмеження через "зловживання" інтернетом з боку Ізраїлю у військових цілях.