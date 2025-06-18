Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

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Что известно о взломе иранского телевидения

В издании рассказали, что очевидцы сообщают о взломе хакерами иранского телевидения. Неизвестные совершили атаки на эфиры сразу нескольких телеканалов, включая государственный IRIB.

В эфире транслировались призывы к иранцам выйти на улицы на протесты против режима аятолл.

В Иране хакеры взломали эфир телевидения / Видео с аккаунта Clash Report в соцсети Х

Сообщается, что хакеры взломали иранское телевидение, эфир с призывом к народу выйти на улицы. pic.twitter.com/njp7SIv0Et - Clash Report (@clashreport) 18 июня, 2025

В видеоряде содержались кадры протестов в Иране в 2022 году, широко известных как Движение за свободу женской жизни.

Чиновники говорят, что атака была осуществлена с помощью спутниковых помех, предполагая, что сообщение появилось только на экранах, принимавших канал через спутник.

Израильский журналист Амихай Штайн заявил, что его страна не берет на себя ответственность за взлом иранского телевидения.

В то же время журналисты заметили, что на видео был использован символ льва, который перекликается с названием израильской операции против Ирана – "Восходящий лев", но без названия на иврите. Это также напоминает символ власти Ирана, которая правила в стране до Исламской революции.



На видео, которое пустили по иранскому телевидению хакеры, заметили логотип Льва / Фото Clash Report

Интересно, что, кроме телевидения, иранцы также получают на телефоны подозрительные сообщения якобы с официального веб-сайта верховного лидера Али Хаменеи. Местные власти призвали граждан не переходить по ссылке в сообщении, ведь оно содержит вредоносное программное обеспечение, которое может вытянуть данные с телефона.



Иранцы также получили подозрительные сообщения якобы от Хаменеи / Фото Clash Report

К слову, Иран 18 июня почти полностью остался без интернета. Власти сообщили о временных ограничениях из-за "злоупотребления" интернетом со стороны Израиля в военных целях.