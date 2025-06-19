Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что на самом деле Китай отправляет в Иран

В течение трех дней по меньшей мере три китайских грузовых самолета отправились в Иран.

По данным трекинговых сервисов, все самолеты двигались на запад вдоль северного Китая, пересекали Казахстан, далее следовали через Узбекистан и Туркменистан – а затем исчезали с радаров вблизи Ирана.

Несмотря на то, что в документах конечным пунктом назначения значился Люксембург, самолеты ни разу не появлялись в европейском воздушном пространстве.

Существует беспокойство относительно того, что могло быть отправлено из Китая в направлении Ирана, поскольку война Тегерана с Израилем продолжается,

– отметили в The Telegraph.

Специалисты по авиации обратили внимание на то, что грузовые самолеты Boeing 747 часто привлекают для перевозки военной техники и вооружения, а также используют для выполнения государственных контрактов.

Эти грузы не могут не вызывать большого интереса, потому что существует ожидание, что Китай может помочь Ирану,

– отметил Андреа Гизелли, преподаватель из Университета Эксетера.

Журналисты отметили, что Китай и Иран являются стратегическими партнерами, которых объединяет общая оппозиция к глобальному влиянию США Также Иран является ключевым поставщиком энергоресурсов для Китая – страна направляет до двух миллионов баррелей нефти ежедневно.

По словам Тувии Геринга, эксперта по китайско-ближневосточным отношениям из Израильского института национальной безопасности, хотя вероятность открытых поставок Пекином оборонных материалов пока остается низкой, полностью исключать ее нельзя. Он подчеркнул, что эту ситуацию следует внимательно отслеживать.