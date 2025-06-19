Трамп затягує рішення про удар по Ірану через сумніви в ефективності бомби, – ЗМІ

Дональд Трамп досі вагається щодо удару по іранському ядерному об'єкту у Фордо через сумніви в успішності такої атаки. Деякі американські посадовці визнають, що навіть потужна бомба GBU-57 може не зруйнувати об'єкт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чи готові Сполучені Штати вдарити по Ірану

За словами осіб, знайомих із перебігом обговорень, Дональд Трамп заявив, що США варто завдати удару по Ірану лише в тому випадку, якщо бомба гарантовано знищить установку зі збагачення урану на об'єкті у Фордо.

Хоча Трампу пояснили, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни може знищити об'єкт, він залишається не до кінця переконаним і поки не надає дозволу на удар. Натомість президент очікує, що загроза силового втручання США змусить Іран піти на переговори.

Зазначається, що ефективність GBU-57 обговорюється в Пентагоні ще з початку першої каденції Трампа. Двоє поінформованих військових посадовців розповіли, що лише тактична ядерна зброя могла б зруйнувати Фордо повністю, адже об'єкт розташований глибоко під землею.

Трамп не розглядає можливість використання тактичної ядерної зброї проти Фордо, і міністр оборони Піт Гегсет та голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн не обговорювали цю можливість на зустрічах у ситуаційній кімнаті Білого дому,

– наголосили джерела видання.

В Агентстві зі скорочення військової загрози вважають, що для повного знищення об'єкта у Фордо США довелося б спочатку "пом'якшити" ґрунт звичайними бомбами, а потім завдати удару тактичною ядерною бомбою з бомбардувальника B-2. Цей сценарій Трамп, однак, не розглядає.

За попередніми оцінками, навіть успішне застосування GBU-57 лише відстрочить іранську ядерну програму на кілька років, але не зупинить її остаточно.