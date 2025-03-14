США готові відновити постачання Україні далекобійних бомб GLSDB, – Reuters

Сполучені Штати готові відновити постачання в Україну бомб далекого радіусу дії, відомих як GLSDB. Це сталося після того, як вони були модернізовані для кращої протидії російській зброї.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Відповідну інформацію виданню повідомили двоє людей, знайомих із ситуацією.

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Що відомо про готовність США відновити постачання GLSDB

Журналісти пишуть, що боєприпаси GLSDB надійдуть на тлі повідомлень, що запаси армійських тактичних ракетних систем аналогічної дальності (ATACMS) в Україні було вичерпано.

Ці бомби були закуплені ще за адміністрації колишнього президента США Джо Байдена в межах Ініціативи сприяння безпеці України. США закупили нове озброєння та військову техніку для Києва на майже 33,2 мільярда доларів безпосередньо в оборонних підрядників США та союзників.

За останні тижні 19 GLSDB були протестовані, щоб оцінити ефективність їхніх модифікацій. За словами обізнаних співрозмовників, частина оновлень передбачала посилення з'єднань усередині зброї для підвищення її стійкості.

Повторне введення GLSDB на поле бою може відбутися найближчими днями, оскільки запаси вже є в Європі. Востаннє українці застосовували зброю кілька місяців тому, розповів один зі співрозмовників видання.

Журналісти наголосили, що протягом останнього року Україна шукала зброю з більшою дальністю дії, ніж 69 кілометрів, які були у наданих США бомб GMLRS. Щоб розширити зону ураження цієї зброї компанія Boeing запропонувала Пентагону нову модернізацію з радіусом дії 161 кілометр.

Ця керована бомба має невеликі крила, які розширюють її радіус дії, і вона складається з бомби малого діаметра GBU-39 (SDB) і ракетного двигуна M26, обидва з яких є звичайними в США і є відносно недорогими.

Бомба була створена спільно з компаніями SAAB AB і Boeing, і розроблялася задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

До слова, після переговорів у Джидді 11 березня американська сторона відновила постачання військової допомоги України. Транспортування зброї відновилося через польський хаб, що було підтверджено як посадовцями з Києва, так і з Варшави.