Половина країн вийшла з ініціативи щодо закупівлі снарядів для України, – FT

Кількість країн, які беруть участь у "чеській ініціативі" із закупівлі боєприпасів для України, скоротилася приблизно вдвічі. Це сталося після зміни уряду в Чехії.

Про це президент Чехії Петр Павел розповів в інтерв'ю Financial Times.

Чому "чеська ініціатива" втрачає учасників, і що на неї чекає далі?

За його словами, зараз фінансують ініціативу лише 9 країн, тоді як минулого року їх було до 18.

Хоча програма продовжує діяти, фінансову участь тепер забезпечує лише ця менша група держав, що викликає занепокоєння щодо справедливого розподілу витрат та майбутнього проєкту.

Ініціатива все ще працює, але нова складність у тому, що лише близько 9 держав фінансово беруть участь у ній. Ця ініціатива забезпечує до 50% усіх великокаліберних боєприпасів для українців, тому в цьому сенсі її нелегко замінити чимось іншим,

– пояснив Павел.

Майбутнє програми планують обговорити на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Водночас в офісі президента Чехії не уточнили, які саме країни вийшли з ініціативи. За даними неназваного західного військового чиновника, якого цитує FT, серед учасників залишаються Німеччина та частина скандинавських держав. Він також зазначив, що деякі країни не хочуть фінансувати ініціативу, якщо вона не має повної політичної підтримки з боку держави-лідера.

Чинний прем'єр Чехії Андрей Бабіш під час виборчої кампанії погрожував згорнути програму, критикуючи її за нібито недостатню прозорість, але згодом відмовився від цього.

У коментарі FT він пояснив, що зараз уряд надає пріоритет внутрішнім витратам, зокрема підтримці громадян через зростання рахунків за електроенергію.

Глава компанії Czechoslovak Group Міхал Стрнад, яка виробляє боєприпаси для ініціативи, заявив, що програма продовжує працювати, але повільніше. Він додав, що поки рано говорити, чи зменшаться обсяги постачання, адже частина країн може переходити на прямі закупівлі у постачальників.

Деякі країни-донори фактично заявили, що більше не зацікавлені у фінансуванні ініціативи, тому вони купують безпосередньо у нас або в інших постачальників. Ініціатива не мертва, вона все ще працює, але трохи повільніше,

– пояснив Стрнад.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року Чехія повідомила, що знайшла за межами ЄС великі запаси боєприпасів для України – близько 500 тисяч снарядів 155 мм і 300 тисяч 122 мм. Згодом у межах ініціативи також почали закуповувати снаряди в європейських виробників. До програми долучилися близько 20 країн, серед них Канада, Німеччина, Польща та держави Північної Європи й Балтії.