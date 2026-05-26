Об этом президент Чехии Петр Павел рассказал в интервью Financial Times.

Почему "чешская инициатива" теряет участников, и что ее ждет дальше?

По его словам, сейчас финансируют инициативу только 9 стран, тогда как в прошлом году их было до 18.

Хотя программа продолжает действовать, финансовое участие теперь обеспечивает только эта меньшая группа государств, что вызывает беспокойство относительно справедливого распределения расходов и будущего проекта.

Инициатива все еще работает, но новая сложность в том, что только около 9 государств финансово участвуют в ней. Эта инициатива обеспечивает до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для украинцев, поэтому в этом смысле ее нелегко заменить чем-то другим,

– объяснил Павел.

Будущее программы планируют обсудить на саммите НАТО в Анкаре в июле.

В то же время в офисе президента Чехии не уточнили, какие именно страны вышли из инициативы. По данным неназванного западного военного чиновника, которого цитирует FT, среди участников остаются Германия и часть скандинавских государств. Он также отметил, что некоторые страны не хотят финансировать инициативу, если она не имеет полной политической поддержки со стороны государства-лидера.

Действующий премьер Чехии Андрей Бабиш во время избирательной кампании угрожал свернуть программу, критикуя ее за якобы недостаточную прозрачность, но впоследствии отказался от этого.

В комментарии FT он объяснил, что сейчас правительство предоставляет приоритет внутренним расходам, в частности поддержке граждан из-за роста счетов за электроэнергию.

Глава компании Czechoslovak Group Михал Стрнад, которая производит боеприпасы для инициативы, заявил, что программа продолжает работать, но медленнее. Он добавил, что пока рано говорить, уменьшатся ли объемы поставок, ведь часть стран может переходить на прямые закупки у поставщиков.

Некоторые страны-доноры фактически заявили, что больше не заинтересованы в финансировании инициативы, поэтому они покупают напрямую у нас или у других поставщиков. Инициатива не мертва, она все еще работает, но немного медленнее,

– объяснил Стрнад.

Напомним, что в феврале 2024 года Чехия сообщила, что нашла за пределами ЕС большие запасы боеприпасов для Украины – около 500 тысяч снарядов 155 мм и 300 тысяч 122 мм. Впоследствии в рамках инициативы также начали закупать снаряды у европейских производителей. К программе присоединились около 20 стран, среди них Канада, Германия, Польша и государства Северной Европы и Балтии.