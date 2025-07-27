Таїланд натякнув Трампу, що обійдеться без його посередництва, і продовжив бої з Камбоджею

Вже четвертий день на кордоні Таїланду та Камбоджі тривають бої. Вони призупинялися лише на незначний період через інтенсивні опади у зоні конфлікту.

26 липня Дональд Трамп повідомив, що мав розмову з прем'єр-міністрам обох країн. Ті нібито прагнуть припинення вогню та миру. Однак на практиці заява американського президента підтвердження свого не знайшла, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що відбувається між Таїландом і Камбоджею зараз?

Камбоджа й Таїланд обмінялися звинуваченнями в артилерійських обстрілах спірних прикордонних районів 27 липня зранку – усього через кілька годин після того, як Дональд Трамп заявив, що лідери обох країн погодилися працювати над перемир'ям.

Камбоджа заявила, що повністю підтримує заклик Трампа до негайного припинення вогню. Таїланд у відповідь подякував США, але зазначив, що не може розпочати переговори, поки Камбоджа обстрілює мирне населення, що Пномпень заперечує.

Наша умова – жодної третьої сторони, хоча ми вдячні за його (Трампа – 24 Каналу) турботу,

– заявив виконувач обов'язків прем'єра Таїланду Пхумтхам Вечаячай перед виїздом на кордон.

Він розповів, що Таїланд запропонував Камбоджі провести двосторонні переговори між міністрами закордонних справ, щоби погодити умови припинення вогню та відведення військ і далекобійної зброї.

Камбоджа звинуватила Таїланд у початку бойових дій у неділю зранку, заявивши, що тайські війська мобілізуються вздовж кордону. Таїланд же повідомив, що лише відповідає на камбоджійські атаки.

Я чітко пояснив шановному президенту Дональду Трампу, що Камбоджа погоджується на негайне й безумовне припинення вогню між нашими збройними силами,

– написав у Facebook прем'єр-міністр Камбоджі Хун Манет.

Через чотири дні після найзапекліших зіткнень за останнє десятиліття кількість загиблих перевищила 30 осіб, серед них – 13 мирних жителів у Таїланді та 8 у Камбоджі. За даними влади, понад 200 тисяч людей були евакуйовані з прикордонних районів.

Таїланд і Камбоджа вже десятиліттями сперечаються через не демарковані ділянки їхнього 817-кілометрового кордону. У центрі суперечок – стародавні індуїстські храми Та Моан Тхом і храм Преа Віхеар XI століття.