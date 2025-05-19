Укр Рус
Геополітика Америка Мир будь-якою ціною – це умиротворення, – колишня пані посол США в Україні
19 травня, 13:26
6

Мир будь-якою ціною – це умиротворення, – колишня пані посол США в Україні

Дарія Черниш
Основні тези
  • Бріджит Брінк розкритикувала підхід Трампа до війни Росії проти України, наголошуючи, що "мир будь-якою ціною" є умиротворенням, а не миром.
  • Колишня пані посол подала у відставку через політику нової адміністрації, яка, на її думку, змістила тиск з агресора на жертву – Україну.

Бріджит Брінк публічно розкритикувала підхід Трампа до війни Росії проти України, заявивши, що "мир будь-якою ціною – це не мир, а умиротворення". Вона переконана, що в такому разі це може затягнути війну в Україні.

Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що політика нової адміністрації Білого дому змістила тиск на жертву війни, а не на агресора – Росію. Це стало однією з причин, через яку вона подала у відставку з України та дипломатичної служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Читайте також Посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала прощальне відеозвернення: що сказала дипломатка

Як не допустити подальше розгортання війни

Бріджит Брінк зазначила, що мир має відповідати також інтересам США. Йдеться про те, як зберегти свободу України, стримати Росію та подати правильний сигнал Китаю – саме цим, на її думку, й слід займатися США.

Я повністю згодна, що війну треба завершити, але я вважаю, що мир будь-якою ціною – це не мир. Це умиротворення, а як ми знаємо з історії, воно лише веде до нової війни,
– наголосила дипломатка.

Що не подобалось у політиці Трампа

Я подала у відставку як з України, так і з дипломатичної служби, тому що політика нової адміністрації з самого початку полягала в тому, щоб тиснути на жертву – Україну, а не на агресора – Росію,
– пояснила Брінк.

Брінк обіймала посаду в Україні протягом трьох років, після того, як у травні 2022 року її кандидатуру одноголосно затвердив Сенат за президентства Джо Байдена. Нещодавно вона заявила, що не могла з чистою совістю виконувати дипломатичні настанови, які надходили з Білого дому в період президентства Дональда Трампа.

До слова, колишня амбасадорка США опублікувала прощальне відеозвернення, у якому наголосила, що працювати дипломаткою в Україні було честю всього її життя.

 