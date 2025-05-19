Колишня пані посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що політика нової адміністрації Білого дому змістила тиск на жертву війни, а не на агресора – Росію. Це стало однією з причин, через яку вона подала у відставку з України та дипломатичної служби. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Бріджит Брінк зазначила, що мир має відповідати також інтересам США. Йдеться про те, як зберегти свободу України, стримати Росію та подати правильний сигнал Китаю – саме цим, на її думку, й слід займатися США.

Я повністю згодна, що війну треба завершити, але я вважаю, що мир будь-якою ціною – це не мир. Це умиротворення, а як ми знаємо з історії, воно лише веде до нової війни,

– наголосила дипломатка.

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Я подала у відставку як з України, так і з дипломатичної служби, тому що політика нової адміністрації з самого початку полягала в тому, щоб тиснути на жертву – Україну, а не на агресора – Росію,

– пояснила Брінк.