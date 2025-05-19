Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что политика новой администрации Белого дома сместила давление на жертву войны, а не на агрессора – Россию. Это стало одной из причин, по которой она подала в отставку из Украины и дипломатической службы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Бриджит Бринк отметила, что мир должен отвечать также интересам США. Речь идет о том, как сохранить свободу Украины, сдержать Россию и подать правильный сигнал Китаю – именно этим, по ее мнению, и следует заниматься США.

Я полностью согласна, что войну надо завершить, но я считаю, что мир любой ценой – это не мир. Это умиротворение, а как мы знаем из истории, оно только ведет к новой войне,

– подчеркнула дипломат.

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Я подала в отставку как из Украины, так и с дипломатической службы, потому что политика новой администрации с самого начала заключалась в том, чтобы давить на жертву – Украину, а не на агрессора – Россию,

– объяснила Бринк.