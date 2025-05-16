Колишня пані посол США в Україні визнала, що звільнилася через політику Трампа

Експосол США в Україні Бріджит Брінк написала колонку, де прямо визнала, що вирішила піти з посади через зовнішню політику нинішнього президента США Дональда Трампа. Вона також вважає роботу посла в Україні найважчою в її житті.

Вона зазначила, що поважає "право і обов'язок президента визначати зовнішню політику США" – за належного контролю з боку Конгресу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на її колонку у видання Detroit Free Press.

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Брінк відповіла, чому вирішила звільнитися з посади посла США в Україні

На жаль, від самого початку адміністрації Трампа політика полягала в чиненні тиску на жертву, Україну, а не на агресора, Росію. Тому я не могла сумлінно виконувати політику адміністрації і вважала своїм обов'язком піти у відставку,

– розповіла Брінк.

Вона зазначила, що не може "стояти осторонь, коли країна зазнає вторгнення, демократія піддається бомбардуванням, а загибель дітей залишається безкарною".

"Я вважаю, що єдиний спосіб забезпечити інтереси США – це відстоювати демократію і протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну – це зовсім не мир, а умиротворення. І історія знову і знову вчить нас, що умиротворення не призводить до безпеки, захищеності або процвітання. Воно призводить до нових воєн і страждань", – підкреслила Брінк.

Вона каже, що світ ще не бачив такого систематичного, масштабного та жахливого насильства у Європі з часів Другої світової війни.

Вона вважає, що США повинні впоратися з цією кризою, інакше це підірве їх репутацію серед друзів та ворогів.

"І якщо Путін досягне успіху, це стане сигналом для Китаю, який підірве баланс безпеки в Азії та в усьому світі. Це матиме глибокі наслідки для безпеки, захищеності та процвітання Америки", – наголосила вона.

Америка, яку я люблю, та, якій служили наші діди, ніколи не стояла б осторонь і не дозволила б таким жахам статися,

– каже вона.

Вона зазначає, що Америка або очолює вільний світ, або ставить під загрозу власний національний успіх.

Нагадаємо, посол США в Україні Бріджит Брінк подала у відставку. Після інавгурації Трампа вона суттєво змінила риторику, більше не засуджуючи Росію за вторгнення в Україну. Це пояснювалося значним тиском нової адміністрації у США.