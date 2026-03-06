Британія відправила на Близький Схід елітних мисливців за БпЛА на "прохання" країн регіону

Велика Британія відправила елітних експертів з боротьби з безпілотниками на Близький Схід задля захисту баз від іранських атак, які разом з українцями навчалися новітніх тактик з відбиття дронових ударів.

Туди направили військовослужбовців 12-го полку Королівської артилерії, головного підрозділу британської армії по боротьбі з безпілотниками, пише The Telegraph.

Кого направила Британія на Близький Схід?

Лондон направив на Близький Схід солдатів, до кінця тижня відповідні сили у регіоні можуть посилити більшою кількістю військовослужбовців. Серед уже відправлених є бійці 12-го полку Королівської артилерії.

Вони своєю чергою раніше навчали українських військових працювати з ракетами. За даними джерел видання, Велика Британія вдалася до цього кроку після прохання відразу кількох країн Близького Сходу.

Точного розташування бази не вказують, вочевидь з міркувань безпеки. Мобілізацію додаткових військ не оголошували, тому радше за все, відправлені сили замінять людей, які вже перебувають у цьому регіоні.

Як Україна допомагає країнам Близького Сходу

Голова дипломатії ЄС звернулася до країн Перської затоки із порадою встановлювати контакти з Україною та президентом Володимиром Зеленським для подальшої співпраці на тлі нещодавнього загострення на Близькому Сході.

Я також проводила телефонні розмови з країнами Перської затоки, і вони були дуже здивовані тим, наскільки Україна допомагає їм у цьому питанні, зважаючи на те, що сама перебуває під постійними атаками,

– розповіла вона.

На вищезгаданій зустрічі, зокрема, обговорюватимуть питання того, як використання українських технологій для протидії безпілотникам може допомогти країнам Перської затоки посилити захист від атак з боку Ірану.

На її думку, подібна співпраця між країнами може стати більш взаємною. Вона наголосила, що Україна, яка створила "ефективні засоби перехоплення дронів і захисту від них", може допомогти країнам Перської затоки.

Водночас Кая Каллас припустила, що конфлікт на Близькому Сході може вплинути і на війну Росії проти України, зокрема, через нестачу оборонних ресурсів і систем ППО, які наразі необхідні відразу в кількох регіонах.

"Так, ця ситуація має чіткий вплив і на війну проти України. Адже оборонні можливості, які потрібні Україні, тепер також потрібні на Близькому Сході. Є також питання ланцюгів постачання", – наголосила високопосадовиця.

Україна теж стурбована через сигнали від США стосовно подальшої допомоги для захисту від російських атак. Ідеться зокрема, про додаткові системи ППО, яких Вашингтон потребує через конфлікт проти Ірану.