Чи погодиться Росія на 30-денне перемир'я і чому переговори в Джидді – успіх для України

11 березня в саудівській Джидді відбулися переговори між представниками України та США. Переговори тривали близько 8 годин, майже цілісінький день – сторони дійшли згоди та виробили спільне бачення, підсумком чого стала узгоджена заява, яка, скажімо відверто, перевершила всі очікування та була дуже позитивною для України.

24 Канал розповідає, які рішення були ухвалені під час перемовин та пояснює, чому це великий успіх для Києва.

До теми Україна та США зробили спільну заяву за підсумками переговорів у Джидді

Які підсумки переговорів у Саудівській Аравії

Українську делегацію в Джидді представляли керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП і бойовий командир Павло Паліса.

Американську дипломатію презентував держсекретар Марко Рубіо та радник президента Трампа з нацбезпеки полковник Майк Волц.



Зустріч офіційних делегацій США та України в Саудівській Аравії / Фото Офісу Президента

Несподіванкою стала відсутність емісара та друга Трампа мільярдера Стіва Віткоффа. Американська сторона не пояснила його відсутність і на спільних фото у підсумку весь світ побачив кремезних українців у чисельній більшості.



Можливо, відсутність Віткоффа мала й інші, не лише візуальні наслідки, але про них поговоримо окремо й далі.

Про що домовились Україна та США:

Україна дає згоду на 30-денне загальне перемир'я, яке запрацює лише за умови, що на одночасне припинення вогню погодиться Росія;

США розблоковують воєнні постачання зброї, які заблокував Трамп;

США відновлюють надання Україні розвідувальної інформації.

Також Україна та США обговорили важливість обміну полоненими, звільнення захоплених росіянами українських цивільних, повернення депортованих дітей. Сторони домовились про формування спеціальних переговорних груп, які негайно розпочнуть переговори для досягнення довгострокового миру.



Крім того, президенти України та США мають якнайшвидше підписати всеосяжну угоду про корисні копалини.



Делегації США та України після переговорів / Фото Офісу Президента

Розлого Що отримає Україна в угоді зі США про корисні копалини

Як у Зеленського переграли Трампа

Найголовніше в цьому – немає жодних додаткових умов, якими жахали напередодні в ЗМІ, а саме – залишити Донбас, Херсон чи Запоріжжя, прибрати Зеленського та оголосити негайні вибори. Все це б фактично вело до капітуляції українського спротиву, натомість маємо дуже добрі "нормальні" умови.

Фактично це повернення на стартові позиції перед візитом Зеленського до Білого дому та скандалом, який інспірували проти українського лідера віцепрезидент Венс і президент Трамп.

Нагадаємо, що вони виставили Зеленського "вармонгером", який не бажає домовлятися про мир і хоче й далі лише воювати. Як наслідок, було скасовано воєнну допомогу Україні, яку не встигла надіслати попередня адміністрація (за різними оцінками, на суму до 10 мільярдів доларів), а також зупинено обмін розвідувальною інформацією.

На щастя, нині це все вже в минулому.

Заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський підтвердив відновлення постачань військової допомоги США для України через POLLOG HUB в Ясьонці.

Директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард офіційно заявила, що пауза в обміні розвідувальними даними з Україною припинилась.

І навіть приватна американська аерокосмічна компанія Maxar Technologies відновила акаунти українських користувачів із доступом до комерційних супутникових зображень США.

Найголовніше ж те, що США більше не вважають Україну тим гравцем, який не хоче миру і продовжує воювати, аби воювати. За образним виразом держсекретаря Рубіо: "М'яч нині на боці Росії" (хоча ми начебто взагалі-то грали в карти, але то таке, нехай буде футбол). Де-факто тепер доля перемир'я залежить від відповіді Росії, і в разі відмови (найбільш очевидного варіанту) саме Москва буде "вармонгером".

І в цьому полягає великий дипломатичний успіх України, бо нам вдалося посадити як Білий дім, так і Кремль на шпагат, нівелювавши всі хижі спроби Джей Ді Венса та його шефа представити Зеленського "кривавим диктатором", бо тепер у Трампа просто не буде такої "карти".

Безумовно велику роль у цьому відіграли Рубіо та Волц. Перший більше не мав потреби виходити на публіку з хрестом релігійного фанатика на лобі. За другим вже не було "батьківського нагляду" в особі Віткоффа.



Марко Рубіо та Майк Волтц / скриншот з відео

Відповідно, без Віткоффа не було на переговорах й "тіні Москви", бо він зарекомендував себе як проросійський персонаж і вочевидь ним і є. Все це сукупно дозволило американським дипломатам просто бути самими собою, тобто – адекватними.

Так, в ідеальному світі переговорів в Джидді взагалі не мало бути, бо США та Україна – взагалі-то союзники й мають спільну мету, але ми живемо нині в такому дикому таймлайні, де головний союзник нас зраджує і намагається грати на боці найбільшого ворога – Росії.

Що ж, цього разу ми його переграли. І тепер Дональду Трампу не залишається нічого, як говорити про "чудових українців" і можливість укласти "блискучу угоду" про мир, де, нагадаємо Трампу його власні слова, "перемир'я – вже 75%".

Чому мовчить Росія і що відповість Путін

А Москва відмовчується, точніше мовчать перші особи, натомість "блогосфера" та "яструби" в Держдумі вже волають про "Мінськ-3" і зраду… Трампа.

Речник Путіна Пєсков вже закликав "не забігати наперед" із питанням про 30-денне перемир'я, про яке Україна та США домовилися напередодні в Джидді.

Спікерка МЗС Марія Захарова на тлі переговорів США та України в Саудівській Аравії закликала "стежити за новинами" не з-за кордону, а з Москви, де, мовляв, формується російська позиція.

Ідея США та України про 30-денне перемир'я розлютила російських "воєнкорів" і ультранаціоналістів.

Російська пропаганда так довго розповідала, що перемагає і вже скоро остаточно переможе, а тут раптом на Москву летять сотні безпілотників, фронт на Донбасі зупинився, а шалені втрати – ні. Росіяни втратили майже всю техніку й пересіли на віслюків та верблюдів, але досі не втратили віру у "досягнення цілей СВО". Аж раптом їх ставлять перед необхідністю зупинити це все. Ба більше, ніякої "демілітаризації та денацифікації", а лише "просто перестать стрелять".

Як зауважили експерти ISW, чимало російських "воєнкорів" у своїх дописах закликали відхилити пропозицію щодо припинення вогню. Вони традиційно намагаються звинувачувати Україну та аргументують свою позицію тим, що США та Україна нібито "відмовляться" від миру "за першої ж можливості", тоді як війна проти України є екзистенційною для Росії.

Один із "воєнкорів" навіть написав, що згода Росії з запропонованою ідеєю перемир’я була б "чистою зрадою та саботажем".

Тепер на п'ятницю, 14 березня, у Путіна заплановано "непросту розмову" з Трампом (їй передуватиме візит Віткоффа до Москви в четвер). Очікується, що Трамп "питатиме про припинення вогню".

Що відповість Путін? Швидше за все – відмовить, але спершу буде тягнути час.

Трамп Сподіваюся, що і Росія погодиться на припинення вогню

Та в будь-якому разі він в очах всього світу знову стане кровожерливим тираном, але найперше – в очах Трампа. Той буде змушений якось відповідати та нарешті показувати себе як сильного політика та переговірника, адже отримає наочне свідчення, що Путін "його не поважає". Тобто ситуація повернеться до того, з чого мав би починати Трамп, якби дійсно хотів завершити війну.

Україна ж отримує щонайменше перерву перед черговим "бзіком" Трампа (а він точно станеться). Найголовніше, що весь цей час до нас знову буде йти американська зброя (дякуючи Джо Байдену) та дані розвідки.

Що західні ЗМІ пишуть про результати переговорів

Американський CNN зазначає, що 30-денне припинення вогню – це, без сумніву, хороша новина, але лише на перший погляд, оскільки перемир’я – найскладніша і найбільш проблематична ідея у війні Росії проти України, починаючи з 2014 року. І саме від того, як воно триватиме, залежатиме підтримка, суверенітет і виживання України.

Кремль перебуватиме під тиском, щоб показати, що він не є перешкодою на шляху до мети Трампа – досягнення миру за будь-яку ціну.

Отже, щоб зберегти ілюзію, що російський диктатор Путін є партнером Трампа в цьому питанні, він, імовірно, погодиться на певну форму перемир'я, вважають у CNN. Це може бути не негайне припинення вогню: Росія може відкласти його початок, як уже робила це раніше, щоб спершу досягнути своїх військових цілей, особливо в Курській області.

Натомість будь-яке припинення вогню, найімовірніше, перетвориться в запеклу боротьбу за те, хто буде винен у його краху.



Скриншот CNN

Кореспондент BBC Пол Адамс, аналізуючи підсумки переговорів США та України в Саудівській Аравії, пише, що заява США та України у вівторок після перемовин не означає, що ставлення Трампа до Зеленського раптово змінилося, проте "хмара жовчі", яка виникла після перепалки в Білому домі 28 лютого, може почати танути, коли реальний процес встановлення миру запуститься.

Автор також наголошує, що переговори в Саудівській Аравії здаються "своєчасним перезавантаженням після турбулентності останніх днів", але зовсім не означають, що подальші кроки США та України повністю узгоджені.

Водночас Володимир Зеленський зробить усе, щоб м’яч залишався на боці Росії, але він також усвідомлює, що "є всі шанси, що м’яч може повернутися до нього", – впевнений Пол Адамс.



Скриншот BBC

Тим часом The Telegraph пише, що Трамп найближчими днями зателефонує Путіну і скаже, що "для танго потрібні двоє", і запропонує йому погодитися на 30-денне припинення вогню.

За словами українського посадовця, ім'я якого The Telegraph не називає, запропоноване припинення вогню було "частково" покликане викрити блеф Путіна щодо його готовності до просування мирних переговорів.

"Подивимося, що станеться, але я даю менш як 50% ймовірності того, що Росія погодиться", – сказав він виданню.

Водночас джерела видання в західній розвідці попередили, що Путін не бажає відмовлятися від своїх максималістських цілей у війні Росії проти України.