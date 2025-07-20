Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує голосувати проти бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки, у якому передбачено надання 100 мільярдів євро для України.

Відповідну заяву він оприлюднив у суботу, 19 липня, на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал. Утім, навряд чи угорському прем'єру вдасться зашкодити цьому.

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Як Орбан знову погрожує ЄС?

Глава угорського уряду заявив, що ніколи не ухвалить бюджет ЄС, який "відправляє гроші угорців в Україну". На його думку, цей план "розорить угорських фермерів", а також "зробить Угорщину вразливою для шантажу".

Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності,

– написав Віктор Орбан.

За його словами, "буде добре", якщо у Брюсселі запам'ятають угорську відповідь "ніколи". Утім, такий шантаж у бік ЄС не принесе прем'єр-міністру Угорщини бажаного через уже усталені правила стосовно цієї процедури.

Відомо, що рішення щодо бюджету ЄС ухвалюють шляхом кваліфікованої більшості. Таким чином позиція Орбана щодо фінансового плану на 2028 – 2034 роки не має вирішального значення та не впливає на загальний результат.

Нещодавно міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока розкритикував семирічний бюджет ЄС, який запропонувала Єврокомісія. Будапешт вважає, що Україна отримає занадто багато грошей, близько 20% нового бюджету.