Нагадаємо, нещодавно він заявляв, що вимагатиме включення України до санкційних списків Євросоюзу під час засідання у Брюсселі через нібито смертельне побиття угорця у територіальному центрі комплектування на Закарпатті.
Орбан погрожує ЄС голосувати проти бюджету зі 100 мільярдами Україні: чи зможе заблокувати
- Віктор Орбан погрожує голосувати проти бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки, де передбачено 100 мільярдів євро для України.
- Орбан заявив, що ніколи не підтримає бюджет, який відправляє гроші угорців в Україну, бо "це зробить Угорщину вразливою".
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує голосувати проти бюджету Євросоюзу на 2028 – 2034 роки, у якому передбачено надання 100 мільярдів євро для України.
Відповідну заяву він оприлюднив у суботу, 19 липня, на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал. Утім, навряд чи угорському прем'єру вдасться зашкодити цьому.
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Як Орбан знову погрожує ЄС?
Глава угорського уряду заявив, що ніколи не ухвалить бюджет ЄС, який "відправляє гроші угорців в Україну". На його думку, цей план "розорить угорських фермерів", а також "зробить Угорщину вразливою для шантажу".
Я ніколи не погоджуся з тим, що ми, угорці, отримаємо належне нам фінансування лише тоді, коли підкоримося політиці Брюсселя щодо війни, імміграції та гендерної рівності,
– написав Віктор Орбан.
За його словами, "буде добре", якщо у Брюсселі запам'ятають угорську відповідь "ніколи". Утім, такий шантаж у бік ЄС не принесе прем'єр-міністру Угорщини бажаного через уже усталені правила стосовно цієї процедури.
Відомо, що рішення щодо бюджету ЄС ухвалюють шляхом кваліфікованої більшості. Таким чином позиція Орбана щодо фінансового плану на 2028 – 2034 роки не має вирішального значення та не впливає на загальний результат.
Нещодавно міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока розкритикував семирічний бюджет ЄС, який запропонувала Єврокомісія. Будапешт вважає, що Україна отримає занадто багато грошей, близько 20% нового бюджету.