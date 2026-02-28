Через війну між США й Іраном Києву може не вистачити ППО, – Financial Times

Україна може стати заручницею війни між США й Іраном, попередили західні ЗМІ. На їхню думку, бойові дії на Близькому Сході "оголять" небо нашої держави.

Про це повідомляє Financial Times. Америка не має достатньо боєприпасів для себе самої, а тому Україна під загрозою як її союзник.

Чому Україні може не вистачити ППО через війну США проти Ірану?

Видання нагадує: під час 12-денної війни в 2025 році, коли США вдарили по іранських ядерних об'єктах і допомагали Ізраїлю відбивати напад, у них дуже швидко скінчився арсенал ракет-перехоплювачів.

Обмежені постачання критично важливих оборонних боєприпасів для захисту американських військ та союзників від ракет Тегерана мають впливати на будь-який американський військовий наступ проти Ірану. Про це говорять західні посадовці й аналітики.

Звісно, Іран буде відповідати на американські удари – і вже робить це. Тож у США міркують, чи не обтяжить відповідь Ірану постачання важливих боєприпасів. Усе це вплине не лише на війну в Україні, але й на плани Америки щодо можливого конфлікту з Китаєм чи Росією. Тобто обмежені запаси ППО можуть позначитися на подальшому постачанні для ЗСУ.

Торік, щоб захистити Ізраїль, США випустили до 150 боєприпасів THAAD – протиракетних систем термінальної висотної оборони. І саме їх бракує.

Стейсі Петтіджон, директорка оборонної програми аналітичного центру "Центр нової американської безпеки", заявила: якби Іран бив кількома хвилями ракет і безпілотників по військах США й Ізраїлю, то Вашингтон міг би витратити цілорічний запас критично важливих оборонних боєприпасів лише за один-два дні операцій.

Загалом у США закликають розумно витрачати ракети. Які саме боєприпаси для української ППО під загрозою, чи це ракети до Patriot, – у статті Financial Times не вказано.

