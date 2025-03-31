Трамп і його команда не вірять у реформи, вони роблять революцію, – Atlantic Council

Головний виконавчий директор Atlantic Council Фредерік Кемп виклав велику статтю про Трампа. Він вважає дії президента США справжньою революцією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Atlantic Council.

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Трамп бачить себе революціонером

У статті мовиться, що епоха надійної безпеки США в Європі після Другої світової війни безповоротно закінчилася. Трамп робить небачені кроки, які ламають усі традиції і перекроюють світ.

У США вважають Європу слабкою. Тож пробудження Старого світу та його спроби розвинути власну оборону є позитивом. Водночас у ЄС ще не розуміють, чи потрібна їм власна ядерна зброя, чи зможуть вони захистити Україну та Гренландію, чи варто торгувати з Китаєм тощо.

На континенті більше не бачать в Америці надійного партнера. Президент США запровадив мита проти Європи, відсторонив європейців у мирних переговорах щодо їхнього власного континенту, піддався проросійській риториці та "пом'якшив" зобов'язання щодо безпеки перед союзниками. Також він відмовився від USAID і висловив посягання на данський острів.

Те, що ви спостерігаєте, – це революція. І, як ви знаєте, у кожної революції є своя логіка, свої правила та своя плутанина,

– сказав один із соратників Трампа.

Чиновники адміністрації Трампа прагнуть "виправити" багато речей, від зовнішньої допомоги до міжнародної торгівлі. У поступові реформи вони не вірять. Та поки що не ясно, чи справді їхні карколомні зміни приведуть до "золотого віку Америки".

Цікаво, що Дмитро Кулеба висловлював схожі думки. Він говорив, що Трамп бачить себе месією. Тож ті, хто думав, що він буде тільки бізнесменом, як у першу каденцію, прорахувалися.