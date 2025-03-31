Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Atlantic Council.

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Трамп видит себя революционером

В статье говорится, что эпоха надежной безопасности США в Европе после Второй мировой войны безвозвратно закончилась. Трамп делает невиданные шаги, которые ломают все традиции и перекраивают мир.

У США считают Европу слабой. Поэтому пробуждение Старого света и его попытки развить собственную оборону является позитивом. В то же время в ЕС еще не понимают, нужно ли им собственное ядерное оружие, смогут ли они защитить Украину и Гренландию, стоит ли торговать с Китаем и тому подобное.

На континенте больше не видят в Америке надежного партнера. Президент США ввел пошлины против Европы, отстранил европейцев в мирных переговорах по их собственному континенту, поддался пророссийской риторике и "смягчил" обязательства по безопасности перед союзниками. Также он отказался от USAID и выразил посягательство на датский остров.

То, что вы наблюдаете, – это революция. И, как вы знаете, у каждой революции есть своя логика, свои правила и своя путаница,

– сказал один из соратников Трампа.

Чиновники администрации Трампа стремятся "исправить" многие вещи, от внешней помощи до международной торговли. В постепенные реформы они не верят. И пока не ясно, действительно ли их сногсшибательные изменения приведут к "золотому веку Америки".

Интересно, что Дмитрий Кулеба высказывал похожие мысли. Он говорил, что Трамп видит себя мессией. Поэтому те, кто думал, что он будет только бизнесменом, как в первую каденцию, просчитались.