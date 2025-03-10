Детали передает 24 Канал со ссылкой на интервью Кулебы Сергею Стерненко.

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Почему Трамп так относится к Украине

Экс-глава МИД объяснил: в свою первую каденцию президент США боролся с "Северным потоком-2", предоставил Киеву "Джавелины" и вообще был более сбалансирован, чем сейчас. Но Киев просчитался, надеясь, что если Трамп бизнесмен, ему можно предложить хорошую сделку и он будет на нашей стороне.

Однако было очень сложно предположить, что миллиардер сделает геополитический разворот в сторону России.

Это другой Трамп. Это не тот Трамп, которого мы знали в 2016 – 2019 годах (...) Другой Трамп не о бизнесе, а о революции, религии, изменении мира. Бизнес для него второстепенный,

– сказал Кулеба.

Теперь Трамп считает себя мессией, а не бизнесменом. Но у него нет проблем с российскими ценностями: ни один американский чиновник не сказал, что у России есть проблемы. А вот с Европой у них постоянные несовпадения. Поэтому можно говорить, что и Трамп, и Путин хотят перекроить мировой порядок на свой манер.

Интересно! Лидер США недавно заявил, что ему проще с Россией, чем с Украиной. Но говорит, что он очень жесткий к Путину – правда, это никого не убеждает.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что такая политика не пройдет через четыре года после президентства Трампа. Это новая Америка, без которой надо учиться выживать.