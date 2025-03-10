Деталі передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Кулеби Сергієві Стерненку.

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Чому Трамп так ставиться до України

Ексочільник МЗС пояснив: у свою першу каденцію президент США боровся з "Північним потоком-2", надав Києву "Джавеліни" та й загалом був більш збалансований, аніж зараз. Але Київ прорахувався, сподіваючись, що якщо Трамп бізнесмен, йому можна запропонувати хорошу угоду і він буде на нашому боці.

Проте було дуже складно припустити, що мільярдер зробить геополітичний розворот у бік Росії.

Це інший Трамп. Це не той Трамп, якого ми знали в 2016 – 2019 роках (...) Інший Трамп не про бізнес, а про революцію, релігію, зміну світу. Бізнес для нього другорядний,

– сказав Кулеба.

Тепер Трамп вважає себе месією, а не бізнесменом. Але він не має проблем із російськими цінностями: жоден американський чиновник не сказав, що у Росії є проблеми. А от з Європою у них постійні незбіги. Тож можна говорити, що і Трамп, і Путін хочуть перекроїти світовий порядок на свій штиб.

Цікаво! Лідер США нещодавно заявив, що йому простіше з Росією, аніж з Україною. Але каже, що він дуже жорсткий до Путіна – щоправда, це нікого не переконує.

Дмитро Кулеба підкреслив, що така політика не мине через чотири роки після президентства Трампа. Це нова Америка, без якої треба вчитися виживати.