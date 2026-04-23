В Естонії розкритикували заяву Зеленського, що Росія готує напад на країни Балтії. Такі слова, мовляв, ускладнюють дипломатичну взаємодію. Естонія робить помилку, але її позицію можна пояснити.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок розповів 24 Каналу, що в країнах Балтії усвідомлюють загрозу від Кремля. Зараз вони намагаються знайти контакт з росіянами, аби отримати гарантію, що нападу не буде. Україна теж колись займалася подібним, але це виявилося помилкою.

Європа намагається вхопитися за мир

За словами Клочка, судячи з усього, Європа вирішила, що для неї "поганий мир" є кращим за "хорошу війну". Вони вже побачили, що Росія вперто воює в Україні ще з 2014 року. І ніхто не хотів би повторити такий сценарій у Європі.

Варто звернути увагу і на хитку позицію НАТО щодо підтримки союзників. Тому вони й дійшли до висновку, що вигідніше замиритися з Росією.

Для мене це неприємні та несподівані слова від Естонії. На жаль, Європа не готова реалізувати проєкт, який варто було б зробити. А саме – розвалити Росію на окремі держави. Бо Росія в нинішньому вигляді – загроза для світу. Тому вони вирішили миритися. Для Естонії це закінчиться погано. Не маю сумніву, що рано чи пізно проєкт "нарвської народної республіки" буде запущений,

– сказав Клочок.

Зверніть увагу! Естонські політики розкритикували припущення Володимира Зеленського, що Росія може напасти на країни Балтії. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна вважає, що такі заяви ускладнюють дипломатичну взаємодію між країнами та не відповідають даним розвідок.

Зрештою Естонія насправді боїться Росії. А в Кремлі це чудово усвідомлюють та продовжують свій шантаж. На думку Клочка, якщо Путін застрягне на фронті в Україні, то може піти на певну провокацію з країнами Балтії. Йому потрібно буде показати, як НАТО облажається. І тут вже багато питань, чи Альянс буде протидіяти такій агресії.

