Жодні міжнародні зустрічі та декларації не змусять російського диктатора відмовитися від агресії. Єдиною силою, яка здійснює реальний тиск на Кремль, залишаються Збройні Сили України.

Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк в ефірі 24 Каналу.

Чому "нової Ялти" для Москви не вийшло?

Він зазначив, що сподівання Москви на повторення ялтинських домовленостей розбилися об реальність. Усі сторони міжнародних переговорів переслідують виключно власні інтереси, які абсолютно не сходяться в одній точці.

Ялти не вийшло. Тому що всі держави, які там були представлені, вони мають абсолютно протилежні інтереси і ніде не перетинаються,

– каже Роман Цимбалюк.

Він також звернув увагу на те, що заяви очільника Кремля свідчать про небажання йти на будь-які реальні компроміси. За словами Цимбалюка, диктатор лише використовує удари по Кримському мосту як привід для продовження агресії.

Просто, як це не дивно, Володимир Путін насміхається над американським президентом. Мені здається, не ржав, якщо чесно, тому що раунд за раундом перемовини іде, іде, іде, і незрозуміло все до чого,

– зазначив журналіст.

Чому ЗСУ – єдина сила, яка реально тисне на Росію?

Коментуючи закиди про відсутність дієвого міжнародного примусу Москви до миру, журналіст зауважив, що справжні важелі впливу на агресора перебувають у руках українських військових. Сили оборони системно руйнують логістику окупаційних військ.

Кримський міст – це і є тиск. А якщо врахувати, що за останній місяць ми спалили ще два мости в Ростовській області, через які ведуть дороги на окуповані території, на так званий сухопутний коридор до Криму. Тут ситуація стає більш цікавою,

– відзначає Цимбалюк.

Окрему увагу журналіст звернув на декларацію за підсумками переговорів, де першим пунктом вказано, що у ядерній війні не може бути переможця. На його думку, цей сигнал був адресований особисто російському керівництву, яке постійно погрожує ядерною зброєю.

Що означають маразматичні заяви про Донеччину?

Журналіст розкритикував слова Путіна про те, що Україна нібито утримує лише 10% території Донецької області і що варто задуматися про доцільність їх утримання. Цимбалюк назвав подібні висловлювання черговою пропагандистською маніпуляцією Кремля.

За його словами, реальна мета окупантів полягає в тому, щоб українська армія капітулювала та залишила власну землю, проте такі заклики виглядають безглуздо. Тим часом сам Путін відмовляється від поїздок на міжнародні саміти, зокрема G20, через страх і невизначеність.

Цимбалюк підсумував, що жодні дипломатичні зустрічі не наблизили реальні зрушення, а це означає, що боротьба триватиме й надалі, а тиск на ворога зростатиме.