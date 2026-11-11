Американські закони проти російського дизеля: що заважає Трампу заробити на угодах з Росією

Дональд Трамп намагається отримати комерційний зиск від співпраці з Росією, але наштовхується на правову систему США. На заваді нафтовим оборудкам стоять жорсткі американські санкції та заборона імпорту російських товарів.

Про це в ефірі 24 Каналу повідомив майор Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук.

Провал паливних домовленостей

За його словами, спроби організувати постачання сировини впираються в систему правосуддя Сполучених Штатів, яка не дозволяє бізнесу ігнорувати чинні обмеження.

Андрій Ткачук зазначив, що фінансові прагнення людей з команди Трампа зосереджені навколо енергетичного сектору держави-агресорки та компанії "Лукойл". Водночас будь-які кулуарні домовленості розбиваються об реальність чинного ембарго на ввезення продукції з РФ.

Жоден американський закупівельник, жодна американська компанія не буде продавати сьогодні цей дизель, тому що були накладені жорсткі санкції на Росію з боку Сполучених Штатів, і відповідно є рішення, законодавчі рішення, які забороняють імпортувати до Сполучених Штатів російські товари,

– підкреслив Ткачук.

Андрій Ткачук про бізнес-інтереси оточення Трампа: відео

Він зауважив, що контроль над дотриманням правил у країні залишається ефективним, тож нагляд швидко змусить відповідати кожного порушника. Додатковим стримувальним фактором виступає позиція офіційного Києва та європейських партнерів, яка безпосередньо впливає на виборців у Штатах.

Раніше аналітики розповідали, що таємні домовленості наближених осіб експрезидента можуть стати об'єктом перевірки з боку Конгресу. Також повідомлялося, як імпорт пального створює великі проблеми для портів через судові позови.