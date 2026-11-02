"Великі проблеми": республіканець припустив, на що може обернутись угода з Росією для Трампа

Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що кулуарні домовленості спецпредставників експрезидента США щодо російського дизеля спричинять колосальний спротив усередині країни.

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Ймовірні проблеми, які чекають на Трампа

Як наголосив діяч, причини неадекватного тиску на Україну криються у фінансових апетитах перемовників Дональда Трампа. Зокрема, нідерландська розвідка виявила дані в телефоні Джареда Кушнера про окремі рахунки з арабських країн, відкриті ще за першої каденції президента США.

Пінкус зауважив, що тоді Кушнер обіймав офіційну посаду радника і не може уникнути відповідальності, посилаючись на статус волонтера. Слідом за цим постане питання і про дії спецпредставника Стіва Віткоффа, який вимагав припинити удари по російських нафтопереробних заводах.

Він заради іде на все. Йому начхати на життя кожного українця, дитини, людей похилого віку. Це аморально, злочинно й не по-американськи– підкреслив він.

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Республіканець повідомив, що американські законодавці не збираються миритися з лобіюванням російських інтересів. Конгресмен Браян Фіцпатрік уже зібрав необхідні голоси для ухвалення законопроєкту імені Рональда Рейгана про заборону купівлі енергоносіїв у Росії, який базується на принципі "мир через силу".

Крім того, імпорт російського пального грубо порушує закон від 2022 року про заборону торговельних відносин з агресором. Навіть якщо перша партія обсягом 40 тисяч тонн дизеля дійсно прямує до Нью-Йорка, її прийом обернеться серйозними судовими позовами.

Будуть великі проблеми. Власників портів штрафуватимуть за прийом вантажів із Росії згідно із законом 2022 року. Вони скажуть Трампу, що "своя сорочка ближча до тіла", і просто відмовляться розвантажувати судно– пояснив республіканець.

Пінкус переконаний, що Трамп не має права вступати у змову заради вигоди з воєнним злочинцем Путіним. Подібна політика вже руйнує електоральні перспективи республіканців перед вирішальними виборами.

Становище огидне. Якщо раніше була надія зберегти контроль хоча б над Сенатом, то зараз є ризик втратити обидві палати Конгресу. І тоді Трампу вже точно не буде спокою– підсумував він.

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