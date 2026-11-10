Таємні домовленості з Путіним вилізли назовні: чим це загрожує Трампу та його друзям

Як демократи можуть використати повноваження Конгресу та чим домовленості з Кремлем загрожують команді Трампа, для 24 Каналу пояснив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн.

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Чому демократи візьмуться за Кушнера і Віткоффа

Після зміни балансу сил у Конгресі демократи отримають більше можливостей контролювати адміністрацію Трампа. Зокрема, вони планують перевірити можливі бізнесові інтереси його спецпосланців Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Епштейн вважає, що ці люди мають надзвичайно великий вплив на американську зовнішню політику, хоча водночас займаються власним бізнесом.

Трамп спеціально так робить, щоб вони могли вести американську зовнішню політику, а з іншого боку, щоб вони могли хабарі брати і бізнес робити– пояснив він.

Повна розмова з Ептейном: дивитись відео

Як Путін може допомогти друзям Трампа заробити мільярди

За словами Епштейна, Путін пропонує наближеним до Трампа людям отримати активи американських компаній, які залишили російський ринок після початку повномасштабної війни. Йдеться про бізнес, який втратив у Росії мільярди доларів. Тепер вигоду від цих активів можуть отримати люди з оточення американського президента.

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Зараз Путін пропонує, щоб друзі Трампа могли взяти те, що залишилося від американських компаній, які пішли з Росії– зазначив Епштейн.

Кушнер і Віткофф не обіймають посад міністрів, тому юридичні механізми притягнення їх до відповідальності можуть бути складнішими. Однак демократи здатні викликати їх на слухання в Конгресі та вимагати пояснень щодо їхніх фінансових операцій.

Навіть якщо формального легального шляху немає, мінімум треба їх викликати, щоб вони були змушені виступати перед Конгресом і відповідати на запитання, звідки вони щойно заробили два мільярди доларів або яку угоду зробили в Казахстані– наголосив Епштейн.

На його думку, навіть без кримінальних справ такі розслідування можуть завдати політичного удару по Трампу та його найближчому оточенню.

Раніше Владімір Путін пропонував Дональду Трампу масштабні бізнесові домовленості в обмін на зближення США з Росією. Йшлося, зокрема, про активи "Лукойлу", газопровід "Північний потік" та ще близько 20 можливих угод, які, за словами гендиректора Hermitage Capital Management Вільяма Браудера, запропонував російський переговорник Кирило Дмитрієв.