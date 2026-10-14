"Я укладаю угоди": Трамп пояснив, чому не називає Путіна диктатором

Трамп пояснив власну відмову публічно називати Путіна диктатором специфікою ведення переговорів. За його словами, для досягнення домовленостей не слід вдаватися до образ і глузувань.

Про це заявив Трамп у коментарі журналістам.

Чому Трамп не називає Путіна диктатором?

Трамп прокоментував своє небажання використовувати різкі формулювання на адресу очільника Кремля.

Мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не розкидаюся образами. Я той, хто домовляється,

– пояснив Трамп власну публічну позицію.

За його словами, успішні домовленості завжди були його сильною стороною та принесли йому статки, тому він уникає глузувань на адресу співрозмовників.

Варто зазначити, що американський лідер неодноразово публічно показував свою прихильність до російського президента. Зокрема, Трамп неодноразово наголошував, що саме Путін прагне досягти мирної угоди, а Зеленський не може на це наважитися.

Крім того, президент США Дональд Трамп 13 жовтня не став засуджувати Росію за атаки на шість українських енергооб'єктів, натомість заявив про удари у відповідь з боку України та можливі порушення домовленостей обома сторонами. Він зазначив, що ще має вивчити ситуацію, і пообіцяв повідомити, якщо дійде висновку, якщо Росія порушила енергетичне перемир'я.

Варто також згадати, що Трамп та Путін уклали дизельну угоду. Згідно з умовами, Росія зобов'язалася негайно поставити 300 тисяч тонн дизельного пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді 2026 року. Надалі обсяги постачання можуть зрости до 1 – 3 мільйонів тонн залежно від стану російських нафтопереробних заводів.