Дві ключові причини: чому Європа зараз готова витрачати мільярди на підтримку України
- Європа готова витрачати кошти на підтримку України через загрози безпеки та важливість України у європейській системі безпеки.
- Росія може загострити ситуацію в Європі, зокрема через потенційні дії в напрямку Сувальського коридору та осінні навчання в Білорусі.
- Китай використовує ситуацію для зміцнення свого впливу на континенті, маючи доступ до російських ресурсів.
Європа нині готова погоджуватися на умови Дональда Трампа щодо постачання американської зброї. Йдеться, зокрема, про закупівлю дороговартісних комплексів Patriot, а також про 10 мільярдів доларів, уже погоджених під час зустрічі з Генеральним секретарем НАТО та Марком Рютте.
Про це заявив в ефірі 24 Каналу політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих груп Олексій Буряченко. Він пояснив, що перша причина згоди Європи полягає в тому, що Україна фактично виграє для Європи час – час на внутрішню трансформацію та посилення готовності до зростаючих безпекових загроз.
Дивіться також Проблема не лише у Трампі: від чого тепер залежить постачання американської зброї Україні
Європа погоджується на умови США
Таких викликів чимало: російська агресія, загрози з боку Калінінградського анклаву, ситуація навколо Сувальського коридору – все це лише елементи складної безпекової мозаїки.
Друга причина – європейські лідери дедалі чіткіше усвідомлюють, що Україна має стати важливою складовою європейської системи безпеки. Уже в найближчі роки вона може приєднатися до ЄС і НАТО, а поки – бере активну участь у "Коаліції охочих", яка зміцнює обороноздатність західного світу.
Тобто вони інвестують самі в себе – у власну безпеку безпосередньо. Тому що коли Урсула фон дер Ляєн і інші "євробюрократи" кажуть, що Україна з великою вірогідністю має вже до кінця року відкрити всі переговорні кластери (якщо не через політичне рішення, то хоча б – процесуально), вона справді може стати членом ЄС до 2030 року,
– сказав Олексій Буряченко.
Він додав, що системи Patriot увійдуть до єдиної системи безпеки ЄС і вже не будуть виключно українськими, а стануть, умовно кажучи, частиною спільної "парасольки" – своєрідного аналога європейської армії.
Важливо! 14 липня Дональд Трамп заявив, що США зосередяться на виробництві зброї, яку оплачуватимуть країни НАТО. Цю ініціативу вже підтримали вісім держав, і їх кількість, за словами посадовців Альянсу, зростатиме. До переліку входять Канада та сім європейських країн: Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія і Фінляндія.
Китай і США зацікавлені в напрузі в Європі
Китаю, як і США, вигідно тримати Європу в постійній напрузі через загрозу нападу з боку Росії. Водночас мова не йде про повномасштабний напад Росії на Європу, оскільки така війна "в довгу" є для неї економічно неможливою.
Ще до повномасштабного вторгнення в Україну частка російської економіки становила лише 2% світового ВВП, а зараз – ще менше. До того ж Росія є практично повністю залежною від Китаю, тож вона просто не витримає тривалого протистояння.
Мова йде, в найгіршому разі, про короткострокову – тижневу – спецоперацію в напрямку прориву Сувальського коридору у бік Калінінградської області, з метою взяти під контроль Балтійське море.
Це дозволило б заблокувати ініціативи нордичних країн, відрізати країни Балтії та, як наслідок, спричинити масштабну політичну кризу всередині блоку НАТО й ЄС. З великою ймовірністю це призвело б або до розпаду Європейського Союзу, або до того, що європейці погодилися б на переговори з Росією.
Я зовсім не вірю в те, що США справді готові взяти на себе зобов'язання в межах 5-ї статті НАТО та захищати європейців, при цьому вступаючи у війну з найбільшою ядерною державою світу – Росією. Тому ризики зараз величезні. Тим паче це не гіпотетичні ризики 2030 чи 2035 року – вони можуть проявитися вже в найближчому майбутньому. Тобто, умовно кажучи, навіть наприкінці цього року чи на початку наступного,
– сказав Буряченко.
Він зазначив, що Володимир Путін нині загнаний у глухий кут. Російська економіка не здатна забезпечити масштабування бойових дій і підтримку війни у 2026 – 2027 роках.
Тож уже зараз Кремль має перевернути геополітичну шахівницю та вирватися зі згубної для себе ситуації. І це, найімовірніше, не про подальше загострення війни в Україні. Справжня загроза – у потенційних діях Росії щодо європейських країн. Саме туди сьогодні варто уважно придивлятися.
Осінні навчання в Білорусі та роль КНДР
Він додав, що варто придивитися до осінніх навчань у Білорусі. Тим більше – на тлі повідомлень про те, що близько 50 тисяч північнокорейських військових можуть бути інтегровані в армію Росії – ймовірно, в районі Курської області або ж на Сумському напрямку. У межах навчань їх буде надзвичайно легко перекинути в бік Сувальського коридору – під виглядом маневрів.
Північнокорейці під нейтральним прапором можуть здійснити напад на країни НАТО та ЄС з території Білорусі. Це цілком у стилі спецоперацій ФСБшника Путіна. Думаю, затягувати з цією історією він точно не буде,
– сказав Буряченко.
Він додав, що Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну вигідно, щоб Росія продовжувала тримати Європу в напрузі. Росія сьогодні повністю залежна від Китаю: Пекін спокійно отримує доступ до її природних ресурсів і водночас може виступати посередником між Європою та "непередбачуваною" Росією. Це дозволяє Китаю пропонувати себе як стабілізуючу силу й зміцнювати вплив на континенті.