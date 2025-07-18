Політолог Володимир Фесенко в етері 24 Каналу зазначив, що лише частина країн готова на це, першочергово Німеччина, а от Франція – ні.

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Країни ЄС мають знайти компроміс і гроші

Між Францією та Німеччиною ще з минулого року триває дискусія, яка нині загострилася. Дискусія полягає у тому, чи слід витрачати європейські кошти на закупівлю зброї в США, чи вкладати гроші у власне виробництво і продавати свою вітчизняну зброю.

Франція хоче, аби купували її зброю. Як виявилось, у європейців немає чіткого плану дій. Тому що події почали розвиватися занадто швидко для них.

"Найближчі місяці доведеться владнати цю ситуацію, відпрацювати фінансові, організаційні, правові механізми, яким чином купувати американську зброю для України. Тому проблема не лише у Трампі, європейцям треба знайти порозуміння щодо того як буде працювати ця схема", – озвучив Фесенко.

Політолог припустив, що запропонована Трампом схема підтримки України через країни НАТО може бути частиною торгівельних домовленостей між ЄС і США. Вже починається активна фаза переговорів між ними щодо розбіжностей, які виникли.

"Трамп вже свій "лист щастя" про мита для ЄС надіслав. Європейський Союз – один з головних і партнерів, і конкурентів Сполучених Штатів. У європейців серйозна проблема, великий дефіцит торгівлі. Як його виправити? Один зі шляхів – закупівля американської зброї, енергоносіїв. А от де Європі знайти гроші на це – окреме питання", – зауважив Фесенко.

Він нагадав, що є рішення НАТО про те, що протягом десяти років його члени мають збільшити свої оборонні видатки до 5% від ВВП і частина з цих грошей може піти на підтримку України. Тому, як наголосив Фесенко, доведеться і французам, і італійцям, та й багатьом європейським країнам шукати спосіб, яким чином ці фінанси знайти.

В ЄС фактично пішли на специфічну боргову програму – гроші в борг. Це не найкращий варіант, але іншого виходу зараз немає,

– вважає політолог.

Позичання грошей на такі цілі може сприяти розвитку економіки, тому що вливання у військове виробництво, на думку Фесенка, може стати рушійною силою економічного зростання в таких країнах як Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, де є власний ВПК.