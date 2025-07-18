Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что только часть стран готова на это, в первую очередь Германия, а вот Франция – нет.

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Страны ЕС должны найти компромисс и деньги

Между Францией и Германией еще с прошлого года продолжается дискуссия, которая сейчас обострилась. Дискуссия заключается в том, следует ли тратить европейские средства на закупку оружия у США, или вкладывать деньги в собственное производство и продавать свое отечественное оружие.

Франция хочет, чтобы покупали ее оружие. Как оказалось, у европейцев нет четкого плана действий. Потому что события начали развиваться слишком быстро для них.

"Ближайшие месяцы придется решить эту ситуацию, отработать финансовые, организационные, правовые механизмы, каким образом покупать американское оружие для Украины. Поэтому проблема не только в Трампе, европейцам надо найти понимание относительно того как будет работать эта схема", – озвучил Фесенко.

Политолог предположил, что предложенная Трампом схема поддержки Украины через страны НАТО может быть частью торговых договоренностей между ЕС и США. Уже начинается активная фаза переговоров между ними по возникшим разногласиям.

"Трамп уже свое "письмо счастья" о пошлинах для ЕС отправил. Европейский Союз – один из главных и партнеров, и конкурентов Соединенных Штатов. У европейцев серьезная проблема, большой дефицит торговли. Как его исправить? Один из путей – закупка американского оружия, энергоносителей. А вот где Европе найти деньги на это – отдельный вопрос", – заметил Фесенко.

Он напомнил, что есть решение НАТО о том, что в течение десяти лет его члены должны увеличить свои оборонные расходы до 5% от ВВП и часть из этих денег может пойти на поддержку Украины. Поэтому, как отметил Фесенко, придется и французам, и итальянцам, и многим европейским странам искать способ, каким образом эти финансы найти.

В ЕС фактически пошли на специфическую долговую программу – деньги в долг. Это не лучший вариант, но другого выхода сейчас нет,

– считает политолог.

Заимствование денег на такие цели может способствовать развитию экономики, потому что вливание в военное производство, по мнению Фесенко, может стать движущей силой экономического роста в таких странах как Германия, Франция, Италия, Великобритания, где есть собственный ВПК.