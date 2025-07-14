Таку думку 24 Каналу висловив колишній співробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що за цю зброю Вашингтон планує продати, а не віддати. Тепер залишається очікувати, чи це будуть системи, чи ракети.

Дивіться також Кошти є на все: хто в Європі проти покупки американської зброї для України

Що не так зі словами Трампа?

За словами колишнього співробітника СБУ, Трамп – людина, яка не несе відповідальності за свої слова. Він може сказати щось, навіть образливе, а потім цього не пам'ятати.

Тому будемо дивитись – чи буде це 17 дивізіонів, чи будуть до них ракети. Тобто це речі, за які за часів Байдена ми б не думали. Чинна адміністрація говорить багато, а робить втричі менше,

– сказав він.

Ступак зазначив, що, найімовірніше, Україна може очікувати на невелику кількість ракет до ЗРК, а не самих установок. Так, японське виробництво виготовляє 30 ракет до Patriot на місяць, а Україні таку кількість потрібно на один день.

"Чи можуть нас забезпечити? Чи можуть нам передавати через інші країни? А в цьому я маю великий сумнів. Як на мене, ракети є першочерговими", – підкреслив колишній співробітник СБУ.

Він також наголосив на важливій деталі – США будуть продавати ракети, а не надавати їх безкоштовно, як би це мало бути. Адже цю зброю вам передати Україні ще Джо Байден.

Трамп буде почуватись генієм – продасть Україні те, що мало раніше обіцяли надати безкоштовно. По-перше, до США надійшли гроші, по-друге, заплатять європейці,

– підсумував він.

Нагадаймо, що Трамп запропонував, щоб США надали зброю Україні, але платила за неї має Європа. Генсек НАТО назвав цю ідею цілком логічною.