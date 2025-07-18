Про це заявив в ефірі 24 Каналу політолог і виконавчий директор Міжнародної асоціації малих груп Олексій Буряченко. Він пояснив, що перша причина згоди Європи полягає в тому, що Україна фактично виграє для Європи час – час на внутрішню трансформацію та посилення готовності до зростаючих безпекових загроз.

Дивіться також Проблема не лише у Трампі: від чого тепер залежить постачання американської зброї Україні

Європа погоджується на умови США

Таких викликів чимало: російська агресія, загрози з боку Калінінградського анклаву, ситуація навколо Сувальського коридору – все це лише елементи складної безпекової мозаїки.

Друга причина – європейські лідери дедалі чіткіше усвідомлюють, що Україна має стати важливою складовою європейської системи безпеки. Уже в найближчі роки вона може приєднатися до ЄС і НАТО, а поки – бере активну участь у "Коаліції охочих", яка зміцнює обороноздатність західного світу.

Тобто вони інвестують самі в себе – у власну безпеку безпосередньо. Тому що коли Урсула фон дер Ляєн і інші "євробюрократи" кажуть, що Україна з великою вірогідністю має вже до кінця року відкрити всі переговорні кластери (якщо не через політичне рішення, то хоча б – процесуально), вона справді може стати членом ЄС до 2030 року,

– сказав Олексій Буряченко.

Він додав, що системи Patriot увійдуть до єдиної системи безпеки ЄС і вже не будуть виключно українськими, а стануть, умовно кажучи, частиною спільної "парасольки" – своєрідного аналога європейської армії.

Важливо! 14 липня Дональд Трамп заявив, що США зосередяться на виробництві зброї, яку оплачуватимуть країни НАТО. Цю ініціативу вже підтримали вісім держав, і їх кількість, за словами посадовців Альянсу, зростатиме. До переліку входять Канада та сім європейських країн: Німеччина, Норвегія, Данія, Нідерланди, Швеція, Велика Британія і Фінляндія.

Китай і США зацікавлені в напрузі в Європі

Китаю, як і США, вигідно тримати Європу в постійній напрузі через загрозу нападу з боку Росії. Водночас мова не йде про повномасштабний напад Росії на Європу, оскільки така війна "в довгу" є для неї економічно неможливою.

Ще до повномасштабного вторгнення в Україну частка російської економіки становила лише 2% світового ВВП, а зараз – ще менше. До того ж Росія є практично повністю залежною від Китаю, тож вона просто не витримає тривалого протистояння.

Мова йде, в найгіршому разі, про короткострокову – тижневу – спецоперацію в напрямку прориву Сувальського коридору у бік Калінінградської області, з метою взяти під контроль Балтійське море.

Це дозволило б заблокувати ініціативи нордичних країн, відрізати країни Балтії та, як наслідок, спричинити масштабну політичну кризу всередині блоку НАТО й ЄС. З великою ймовірністю це призвело б або до розпаду Європейського Союзу, або до того, що європейці погодилися б на переговори з Росією.

Я зовсім не вірю в те, що США справді готові взяти на себе зобов'язання в межах 5-ї статті НАТО та захищати європейців, при цьому вступаючи у війну з найбільшою ядерною державою світу – Росією. Тому ризики зараз величезні. Тим паче це не гіпотетичні ризики 2030 чи 2035 року – вони можуть проявитися вже в найближчому майбутньому. Тобто, умовно кажучи, навіть наприкінці цього року чи на початку наступного,

– сказав Буряченко.

Він зазначив, що Володимир Путін нині загнаний у глухий кут. Російська економіка не здатна забезпечити масштабування бойових дій і підтримку війни у 2026 – 2027 роках.

Тож уже зараз Кремль має перевернути геополітичну шахівницю та вирватися зі згубної для себе ситуації. І це, найімовірніше, не про подальше загострення війни в Україні. Справжня загроза – у потенційних діях Росії щодо європейських країн. Саме туди сьогодні варто уважно придивлятися.

Осінні навчання в Білорусі та роль КНДР

Він додав, що варто придивитися до осінніх навчань у Білорусі. Тим більше – на тлі повідомлень про те, що близько 50 тисяч північнокорейських військових можуть бути інтегровані в армію Росії – ймовірно, в районі Курської області або ж на Сумському напрямку. У межах навчань їх буде надзвичайно легко перекинути в бік Сувальського коридору – під виглядом маневрів.

Північнокорейці під нейтральним прапором можуть здійснити напад на країни НАТО та ЄС з території Білорусі. Це цілком у стилі спецоперацій ФСБшника Путіна. Думаю, затягувати з цією історією він точно не буде,

– сказав Буряченко.

Він додав, що Дональду Трампу і Сі Цзіньпіну вигідно, щоб Росія продовжувала тримати Європу в напрузі. Росія сьогодні повністю залежна від Китаю: Пекін спокійно отримує доступ до її природних ресурсів і водночас може виступати посередником між Європою та "непередбачуваною" Росією. Це дозволяє Китаю пропонувати себе як стабілізуючу силу й зміцнювати вплив на континенті.