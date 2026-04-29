Стимулюють повертатись додому: чому деякі країни змінюють риторику щодо українців

Деякі європейські країни працюють над тим, аби українці активніше поверталися додому. Ці процеси почалися з низки причин.

Політолог Ігор Чаленко розповів 24 Каналу, що зазвичай в Європі починають вживати таких заходів проти тих людей, які отримують виплати та не влаштовуються на роботу. Інші люди там перебувають в кращому становищі.

Чому це не єдина причина?

За словами Чаленка, логіка тут досить проста. Той, хто не працює або не має постійного заробітку, має бути "видавлений" з конкретної держави. Європейські країни не зацікавлені в тому, аби виганяти працьовите населення.

Найбільш роботящі та думаючі голови там хочуть лишати в себе. Бо це підтримка економіки. У тій ж Польщі українці серйозно перекривають дефіцит трудових кадрів. Поляки самі їдуть працювати в Німеччину, Францію, Велику Британію тощо,

– сказав Чаленко.

Зверніть увагу! Ірландія збирається скоротити програму фінансової підтримки для розміщення українських біженців. Вже відомо, що виплати стануть меншими.

До цього ж різні політичні партії одразу беруться за тему міграції. Вони починають підіймати питання виплат для мігрантів, від чого падають рейтинги чинної влади в різних країнах.

В цій ситуації там діють прагматично. Вони хочуть зменшити видатки на соціальну сферу та прибрати політичну платформу для праворадикальних сил. Згадайте ту ж "Альтернативну для Німеччини",

– зазначив Чаленко.

Яка ситуація з виплатами для українців за кордоном?

Деякі біженці з України, які отримали тимчасовий захист у Німеччині, можуть залишитися без виплат. Це буде саме в тому разі, якщо людина відмовиться від однієї пропозиції щодо роботи від тамтешнього центру зайнятості.

Раніше у Німеччині діяв інший підхід у цьому випадку. Там була запроваджена трирівнева штрафна система через відмову від роботи. За першу відмову виплати скорочувалися на 10%, за другу – на 20%, а за третю – на 30%.

Окрім цього, Ірландія розглядає варіант запустити механізм повернення додому для українців. Там можуть скасувати тимчасовий захист. А паралельно розробляють програму добровільного повернення в Україну. Можуть бути виплати 2500 євро на людину або 10000 євро на сім'ю.