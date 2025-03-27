У Болгарії може з’явитися координаційний центр для спостереження за Чорним морем

Болгарія готова взяти на себе ключову роль у гарантуванні безпеки Чорного моря. Країна пропонує створити на своїй території центр моніторингу, який стежитиме за судноплавством і можливими загрозами.

Про це розповідає The Guardian з посиланням на болгарський уряд, передає 24 Канал. Глава уряду Болгарії Росен Железяков Болгарії Росен Железяков під час саміту "коаліції рішучих" пояснив, що новий центр буде відповідати за постійний нагляд за морським простором, а також за раннє попередження про можливі загрози – як для цивільного судноплавства, так і для критичної інфраструктури.

Читайте також Перемир'я у Чорному морі: у МЗС Росії заявили про відсутність "конкретних домовленостей"

Болгарія хоче очолити спостереження за безпекою Чорного моря

Йдеться про спостереження за ситуацією як із повітря, так і з води.

Мета полягає в тому, щоб встановити керівні принципи для судноплавства і здійснювати моніторинг потенційних ворожих дій на території Чорного моря,

– наголосив глава уряду Болгарії.

За його словами, такий центр може стати елементом гарантування безпеки для регіону, де Росія вже тривалий час намагається встановити контроль та дестабілізувати ситуацію, зокрема шляхом атак на торгові маршрути та об’єкти енергетичної інфраструктури.