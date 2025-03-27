Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Росія відкидає початок тиші у Чорному морі

Заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков заявив, що між Росією і США нібито немає конкретних домовленостей щодо так званої "Чорноморської ініціативи". Він вказав, що було отримано інформацію з цього питання "у найзагальнішому плані".

Окрім цього Рябков зазначив, що США і Росія продовжуватимуть переговори з цього питання, але інших деталей не розкрив.

Зауважимо, що за результатами зустрічі в Саудівській Аравії у Білому домі заявили, що США та РФ буцімто домовилися про безпечне судноплавство у Чорному морі, виключення застосування сили та запобігання використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Водночас Кремль опублікував заяву, у якій йшлося про те, що перемир'я у Чорному морі набере чинності після виконання низки умов. Серед них зняття санкції з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, підключення їх до SWIFT і т.п.