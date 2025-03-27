Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия отвергает начало тишины в Черном море

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что между Россией и США якобы нет конкретных договоренностей по так называемой "Черноморской инициативе". Он указал, что была получена информация по этому вопросу "в самом общем плане".

Кроме этого Рябков отметил, что США и Россия будут продолжать переговоры по этому вопросу, но других деталей не раскрыл.

Заметим, что по результатам встречи в Саудовской Аравии в Белом доме заявили, что США и РФ якобы договорились о безопасном судоходстве в Черном море, исключении применения силы и предотвращении использования коммерческих судов в военных целях в Черном море.

В то же время Кремль опубликовал заявление, в котором говорилось о том, что перемирие в Черном море вступит в силу после выполнения ряда условий. Среди них снятие санкции с Россельхозбанка и других финансовых организаций, подключение их к SWIFT и т.п.