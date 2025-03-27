Об этом рассказывает The Guardian со ссылкой на болгарское правительство, передает 24 Канал. Глава правительства Болгарии Росен Железяков Болгарии Росен Железяков во время саммита "коалиции решительных" объяснил, что новый центр будет отвечать за постоянный надзор за морским пространством, а также за раннее предупреждение о возможных угрозах – как для гражданского судоходства, так и для критической инфраструктуры.

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Болгария хочет возглавить наблюдение за безопасностью Черного моря

Речь идет о наблюдении за ситуацией как с воздуха, так и с воды.

Цель заключается в том, чтобы установить руководящие принципы для судоходства и осуществлять мониторинг потенциальных враждебных действий на территории Черного моря,

– подчеркнул глава правительства Болгарии.

По его словам, такой центр может стать элементом обеспечения безопасности для региона, где Россия уже длительное время пытается установить контроль и дестабилизировать ситуацию, в частности путем атак на торговые маршруты и объекты энергетической инфраструктуры.