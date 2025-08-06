Данія, Норвегія, Швеція, а також Нідерланди профінансують постачання американського озброєння для України на понад 1 мільярд доларів.

Таку заяву зробила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу у вівторок, 5 серпня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держдеп США.

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Яку допомогу нададуть Україні?

Данія, Норвегія та Швеція вирішили профінансувати додатковий пакет зброї на 500 мільйонів доларів. Напередодні Нідерланди заявили, що оплатять постачання першого пакета американських озброєнь і боєприпасів.

Зокрема, ідеться про ракети для системи ППО Patriot, вартістю понад 500 мільйонів доларів. Разом сума такої допомоги Україні від чотирьох вищезгаданих європейських країн-союзниць оцінюється у понад 1 мільярд доларів.

Разом ці постачання становлять понад 1 мільярд доларів у вигляді високотехнологічного американського обладнання, яке, як зазначив посол Вітакер, дозволить Україні "захищати критичну інфраструктуру та життя цивільного населення, а також триматися на полі бою, доки не буде досягнуто сталого припинення вогню,

– заявила Брюс.

До слова, Reuters повідомило, що Держдеп США схвалив потенційний продаж Україні послуг з ремонту та підтримки артилерійських гаубиць М777, а також послуг з транспортування та консолідації на 203,5 мільйони доларів.