Трамп хоче депортувати до 200 000 українців зі США за кошти на допомогу біженцям, – WP

Адміністрація Трампа розробила плани щодо витрат 250 мільйонів доларів, передбачених на допомогу біженцям, щоб профінансувати повернення людей до своїх домівок. Зокрема, це стосується українців, які виїхали до США через війну.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на проєкти внутрішніх документів, які опинилися у журналістів The Washington Post.

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Що відомо про плани адміністрації Трампа щодо іммігрантів

Журналісти видання повідомили, що адміністрація президента США планує витратити 250 мільйонів доларів на депортацію іммігрантів. Цікаво, що ці гроші передбачені для міжнародної допомоги.

Пропозиція перебувала в розробці ще до пов’язаної з нею заяви Міністерства внутрішньої безпеки від 5 травня про те, що іммігранти, які добровільно погодяться на "самодепортацію" до своїх країн, зможуть отримати від уряду США по 1 000 доларів.

У документах, які переглянули у The Washington Post, зазначається, що понад 200 000 українців і 500 000 гаїтян можуть бути охоплені програмою добровільного повернення.

Критики заявили, що це негуманно і суперечить багаторічним ідеалам США – змушувати людей, які шукають притулку, повертатися до країн, де їм загрожує смерть,

– написали у виданні.

Журналісти підкреслили, що пропозиція адміністрації Трампа є незвичною, адже передбачає репатріацію людей, які втекли з одних з найнебезпечніших куточків світу, і має на меті обійти Міжнародну організацію з міграції, яка зазвичай допомагає повертати мігрантів додому.

Зверніть увагу! Міжнародне право забороняє повертати біженців до країн, де їм загрожують небезпеки для життя або свободи.

Окрім українців та гаїтян, у документах також згадуються афганці, палестинці, лівійці, суданці, сирійці та єменці. Там зазначено, що вони також можуть стати учасниками програми добровільної депортації.

Речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін підтвердила справжність документів, створених у кінці квітня – на початку травня, але назвала їх "застарілими". Вона зауважила, що міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем ще не ухвалила остаточного рішення щодо тимчасового захисту для громадян України чи Гаїті.

"Міністерство охорони здоров’я та Державний департамент працюють разом над подальшим впровадженням порядку денного Президента, використовуючи кошти іноземної допомоги, щоб допомогти тим, хто незаконно перебуває в нашій країні, добровільно депортуватися", – заявила Маклафлін.

До слова, Міністерство національної безпеки США розглядає можливість участі в телевізійному реаліті-шоу, де іммігранти будуть змагатися за потенційне громадянство. Іммігранти, які вже є в системі, змагатимуться в різних конкурсах, зокрема, можливо, з американської історії та науки.